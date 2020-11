Consejos para una buena organización en el trabajo

Una buena organización en el trabajo es fundamental para tener un día productivo y conseguir un resultado de calidad. Además, la organización, o la falta de ella, tiene un impacto directo en otros aspectos de la vida como la salud o la familia.

Se produce un efecto dominó: la falta de organización en tu trabajo afecta al tiempo que dedicas a tu familia y a tu ocio, que a su vez afecta a tu bienestar emocional y físico. Al mismo tiempo, si no cuidas tu salud, disminuirá tu rendimiento en el trabajo… Y así sucesivamente.

Aunque todo esto lo sabemos, organizarnos bien es más difícil de lo que parece, pero no es imposible. Si sigues unos pasos sencillos y utilizas una herramienta de organización adecuada como el ME TO-DO de Balamoda serás más organizado en el trabajo y también en otros aspectos de tu vida.

Una comunidad miles de personas avalan la eficacia del ME TO-DO. ¿En qué te puede ayudar a ti esta herramienta?

1. Enfocar tus días y ser capaz de sacar muchas más tareas adelante

El ME TO-DO está basado en 12 técnicas. El funcionamiento mediante listas es muy importante dentro de las técnicas. Tendrás que volcar todas esas tareas que tienes en la cabeza en tus listas, de forma que tu mente se libere y al mismo tiempo registre todo lo que está por hacer en un día. Retenerlas en la cabeza no es necesario ni suficiente porque te genera más estrés y no te ayuda a ponerlas en orden. Volcar tus to-do a mano tiene muchas ventajas, como ayudarte a fijar conceptos, a memorizar, te compromete a terminar tus actividades y te permitirá aclarar ideas. Esto no se da de la misma manera cuando se usan herramientas digitales.

Si quieres conocer más sobre las ventajas de escribir sobre papel y de vivir una vida organizada no dejes de ver esté vídeo.

2. Tendrás un espacio para tus asuntos profesionales y otro para los personales

El ME TO-DO busca que vivas bien organizado/a y eso se consigue con un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Un equilibrio que no es sencillo, pero al que nos podemos acercar. El ME TO-DO tiene un espacio diferenciado.

3. Diferenciarás entre lo prioritario y lo que puede esperar:

Es normal tener muchas cosas que hacer en un día y que no se llegue a todo. Hay que priorizar. A veces nos hacemos listas de cosas donde algunas son importantes y otras no. El ejercicio para saber qué es lo más importante de tus to-do (tareas) pasa por saber qué es lo importante para ti: tu familia, este cliente, este proyecto, hacer deporte… y darle un hueco en tu horario de ese día. Y en el resto del tiempo podrás hacer las demás actividades sabiendo que lo prioritario ya tiene su hueco asignado.

4. Serás dueño de tu tiempo y encontrarás tiempo para todo lo que quieras

Definir bien los tiempos es indispensable para ser productiva y para que en tu vida tengan cabida todas las cosas que te hacen feliz y plena.

Hay un ejercicio que te ayudará a gestionar mejor tu tiempo y es saber cuánto te lleva hacer cada actividad. Lo puedes apuntar al lado de cada tarea o to-do. A veces nos acercamos más a ese tiempo previsto y otras nos alejamos, pero haciendo esta previsión y volcándola en tu horario de cada día podrás planear de forma más realista tu agenda.

5. Tendrás tiempo para descansar y desconectar

Estar todo el día trabajando nos puede dejar agotados y bajar nuestro rendimiento. Por eso es bueno hacer descansos de vez en cuando. Los pequeños parones durante el día te ayudarán a dar un respiro a tu mente y cuerpo, y te motivarán. Para no pasarlos por alto, el ME TO-DO plantea los descansos como una actividad fija en tu día. Será importante que los pongas en práctica para que tu creatividad no disminuya y tus niveles de estrés no aumenten.

El ME TO-DO es una herramienta que te ayudará a organizarte y a vivir con menos estrés. Está pensada para mujeres y hombres con una vida de muchas tareas, intensa y responsabilidades varias. No está pensada para una profesión concreta sino que lo usan desde médicos, opositores, emprendedores, entrenadores, abogados…

Termina el 2020, un año donde ha quedado de manifiesto la importancia de la salud y de tener una rutina para estar enfocados ante situaciones adversas. Así que te animamos a empezar el nuevo año con una herramienta que te ayude en este camino. El ME TO-DO de Balamoda es un planificador con 12 técnicas creado para ayudarte a planificar, organizar y enfocar tus días de forma eficaz. Además es una herramienta que te ayudará a entender y a incorporar la organización desde cero.

Si te interesa la organización en el trabajo y en la vida y tu meta es vivir más tranquila y mejor organizada, te recomendamos seguir la cuenta de Instagram @balamoda_shop donde encontraréis muchísimos tips para incorporar la organización como parte de tu vida. Con motivo de Black Friday han preparado una serie de promociones que no te puedes perder.

Puedes comprar el ME TO-DO en www.balamodashop.com