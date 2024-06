Enlazator: Ayudando a las empresas a mejorar su SEO desde 2017

Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria profesional. ¿Cómo te adentraste en el mundo del SEO?

Yo diría que el primer día que me conecté a internet con ese ruido característico de los modem antiguos y vi aquellas primeras webs feas y con musiquilla midi... me enganché.

Desde ese momento supe que quería estar trabajando en un ordenador y con webs.



Cuando empecé a posicionar páginas web (allá por 2007) no sabía que el SEO era SEO. La gente no compartía prácticamente nada en Internet y los pocos blogs que habían no soltaban prenda.



Antes los blogs no eran de SEO, eran de cómo vivir de la red. Ganar dinero online.



Recuerdo cuando un SEO muy conocido que descubrió como se ponían las 5 estrellas de los rich snippets en los resultados de búsqueda(así tu resultado destacaba más y recibía más clics) y dijo que lo sentía pero no iba contarlo.



Cuánta razón tenía, cuando lo descubrimos fuimos todos como locos a usar esa fórmula para destacar en Google.



La gente hacía clic más dónde había estrellitas.



Hasta 2018 que ahí Google dijo "hasta aquí" y se acabó el chollo reduciendo su uso para ciertos tipos de resultados.



Desde 2010 he creado cientos de webs.



Me han penalizado muchas veces.



Ahora ya no.



He aprendido mucho.



Google me ha ido enseñando el camino sobre qué hacer y qué no hacer y a día de hoy puedo decir que me parece muy fácil hacer mi trabajo.



Para mí es el mejor trabajo del mundo porque de alguna forma Google siempre cambia algo y nosotros nos adaptamos.



Aprendes continuamente.

¿Qué te llevó a fundar Enlazator en 2017 y cuál fue tu visión inicial para la empresa

Fue en esa vorágine de crear y monetizar webs donde yo mismo necesitaba una herramienta para controlar el link building de tanta web.



Link building es crear enlaces hacia tu web.



Es como si alguien te pregunta "oye conoces algún fontanero bueno" y tú le pasas tu fontanero de confianza.



Ahí se está creando un enlace.



Eso es lo que Google siempre ha buscado.



Posicionar lo recomendado por personas.



Bien.



El tema es que estos enlaces puedes crearlos tú mismo o pedirlos porque de manera natural nadie te va poner un enlace.



Y los necesitas para posicionarte.



Total, que cree mi propia plataforma para llevar ese control, pero cuando me di cuenta tenía algo tan completo que podía compartirlo con el mercado.



Podía haber seguido trabajando para mí y no compartir mi fórmula.



Pero lo cierto es que me encanta ver nuevos proyectos cada día y conseguir posicionarlos.



Entonces estaba claro, para ganar mucha experiencia lo mejor era trabajar con mucha gente.

Si quieres ser el mejor en esto has de posicionar cuantas más páginas mejor, observar y aprender.



Por eso y por ganar dinero quería ayudar a esa gente en todo lo posible para que obtuviera resultados.

Resultados de verdad.

Servicios y Metodología

Enlazator se especializa en mejorar el posicionamiento web a través del link building. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan vuestros servicios y qué os diferencia de otras empresas del sector?

Sé que hay muchas plataformas donde tú puedes entrar y comprar enlaces, los que más bonitos te parecen y tal, pero ¿Sabes realmente lo que estás haciendo?



La mayoría de la gente no sabe lo que hace.



La mayoría compran sin saber cómo van afectar esos enlaces ni sabe el rendimiento que van a tener.



Porque esa gente que compra no posiciona miles de webs al año.



Tienen una o dos. No se dedican a esto profesionalmente 24/7.



Es decir, no tienen una muestra grande y experiencia para saber si lo que están haciendo está bien o mal.



Nosotros sabemos cuánto trabajo hay que hacer y durante cuánto tiempo en un porcentaje altísimo.



Porque por nuestras manos pasan miles de webs al año y para todas vemos cómo evolucionan. Webs de todos los sectores y colores.



Tú en una web de venta de enlaces compras tus enlaces, ellos cobran, los hacen y adiós.



Nadie se preocupa si posicionaste o no.



No importa, ellos han cobrado.



Y por esa razón nace Enlazator.



Es posible que haya gente que le resulte caro, pero es que hay alguien que elige los enlaces por ti, hay alguien revisando avances, hay alguien dándote un feedback. Hay alguien asegurándose de que va funcionar.

De que no vas a malgastar tu dinero.



No es solo vender enlaces a granel.



Hay una responsabilidad.

Mencionaste que trabajáis con una variedad de clientes, desde autónomos hasta grandes agencias de marketing. ¿Cómo adaptáis vuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente?

Por nuestras manos pasan muchas empresas y autónomos.



Realmente la metodología es la misma solo que a veces al autónomo hay que ayudarle un poco más.



En el sentido de que es posible que ni siquiera pueda o sepa hacer unos cambios pequeños en la web o que por ejemplo no tengan conocimiento básico de SEO para tener la web mínimamente viable para posicionar.



Muchos no saben ni que deben posicionar ni que palabras claves usar ni que posiciones tienen.



Y luego mucha gente que viene con los bulos y miedos infundados típicos del SEO que le leyeron a alguien por Internet y hay que educarlos de nuevo y hacerles ver la realidad.

Lo más gracioso es que al que se lo leyeron le mando escribir el artículo a ChatGPT o nunca ha hecho nada de lo que cuenta.



Esto es el pan de cada día.

En vuestra página web tenéis varios casos de éxito. ¿Podrías compartir un ejemplo reciente que consideres especialmente significativo?

Te puedo contar algún caso de los últimos como por ejemplo un chico que ofrece servicios de consultor CRO y Growth Hacking y hace 4 meses no salía ni en Google. La verdad es que estaba bastante perdido en esto del SEO y tuvimos que echarle un cable importante para tener la web bien preparada y luego en 4 meses lo posicionamos en los primeros puestos. Es un caso donde nosotros ponemos más que el propio cliente por conseguir el objetivo.

Sí es verdad que él compra el servicio, pero estoy muy contento con nuestra implicación haciendo mejoras y enlaces de calidad ya que una mejora tan rápida es muy rara de ver.

También me gustan mucho los casos en los que el cliente es desconfiado, en este caso era una clienta de Hortaleza (Madrid) que nos hizo mil y una pregunta sobre las características de los enlaces.

Esta clienta tenía una empresa de tejados y cubiertas y directamente no salía en Google, hubo que dar muchas explicaciones para poder realizar lo que queríamos. El resultado, ahora están en segunda posición para todos los términos transaccionales referentes a tejados y cubiertas en esa localidad.

De la nada a 2º en Google.

Solo son algunos casos, tenemos varios cada mes que son para comentar y vamos publicando los que podemos aquí.

¿Qué factores consideras clave para lograr un éxito sostenible en SEO y link building?

Aquí quiero hablarte de otro error muy común que servirá para ilustrar mejor la respuesta.



Hay gente que cree que invertir en link building es invertir en unos pocos enlaces como si por echarle un poco de gasolina al coche fuera a andar toda la vida.



Una web es igual que un coche, es cierto que puedes llenar el tanque de gasolina y te puede durar un tiempo.



Pero más pronto que tarde habrá que rellenar el tanque de nuevo.



Si es cierto que el SEO dura mucho y muchas veces te permite gastar mucho menos que si dependes de Adwords (anuncios en Google) por ejemplo.



Pero aun así todas y repito, todas las webs acaban cayendo.



Puedes llegar a las primeras posiciones de Google pero si no lo mantienes ahí acabas bajando porque todos los demás siguen invirtiendo y te acaban adelantando.



Sé que es cruel pero así está montado el negocio.



Por lo tanto, te diría que hace falta adquirir enlaces constantemente (no hablo de todos los meses), hace falta crear contenido y en general que Google vea tanto señales externas como internas de que esa web no está abandonada.

Visión del SEO y del Futuro de Enlazator

El mundo del SEO está en constante evolución. ¿Cuáles crees que son las tendencias más importantes actualmente en el sector?

Siempre existe una moda actual en el SEO, actualmente es la IA.

Pero todas estas modas son casi siempre o se usan para trabajar menos. Esto ha pasado cíclicamente en el mundo del SEO durante mucho tiempo.

Los SEO siempre encuentran alguna técnica o en este caso la IA para "trabajar menos" pero lo cierto es que llenan Internet de auténtica basura y la mayoría acaba penalizado.

Sinceramente nunca me gustó apostar por cosas a corto plazo o que no generen el resultado esperado.

La IA está bien y se puede usar para muchas cosas útiles, pero también se puede usar para no trabajar y crear contenido o webs muy pobres.

La tendencia en Google sigue siendo la misma que hace 20 años solo que ahora son más capaces de echar abajo la basura que va saliendo.

Google siempre ha basado un alto porcentaje de su algoritmo en los enlaces como hablábamos al inicio de la entrevista y así seguirá siendo.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus planes y objetivos para Enlazator en los próximos años?

El objetivo sigue siendo el mismo de siempre, somos una empresa pequeña que lucha contra otras grandes.



Empresas que solo se mueven por vender caro el kilo de enlaces y a las que les importa poco como le va ir a sus clientes.



Son distintas maneras de verlo, yo me siento cada día a trabajar para analizar situaciones, ayudar a clientes a salir adelante, solucionar problemas y que puedan obtener ingresos con sus productos o servicios a través de la web.

Me siento bien ayudando.



Y cuando se logran los resultados nos sentimos orgullosos de haber hecho un buen trabajo y es muy reconfortante ver como personas que no recibían llamadas o clientes ahora lo hacen.



Es un trabajo muy reconfortante.

Conclusión

Para concluir, ¿qué consejo darías a empresas o individuos que están empezando en el SEO y buscan mejorar su visibilidad online?

A día de hoy es vital que te encuentren y vender online por lo que solo puedo recomendar trabajar la web y crear enlaces para posicionarla.

A la gente que está bloqueada porque no entiende mucho de esto le diría que confiara, da igual si contrata a otros o a nosotros, pero que dé un paso adelante y no entre en la parálisis por análisis.

Para correr hay que andar y para andar hay que dar el primer paso.

¿Dónde pueden nuestros lectores seguir tu trabajo y el de Enlazator?

Miguel Cidrex: Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter @MiguelCidrex, donde comparto novedades y consejos sobre SEO. Además, pueden visitar nuestra página web Enlazator para más información sobre nuestros servicios y casos de éxito.