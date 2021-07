Entrevista con Paolo Della Pepa, CEO de EatKube

¿Cómo surgió la idea de EatKube?

La idea de EatKube surgió del éxito del factor sorpresa. Gracias a la experiencia con FlyKube, nos dimos cuenta de que el factor sorpresa es atractivo, novedoso y a los usuarios les encanta. Pensamos en que otro sector podríamos aplicar nuestro factor diferenciador y cautivar al mercado. Llegamos a la idea del sector de la restauración, uno de los principales sectores de la ciudad y en crecimiento. Así surgió EatKube, un servicio de experiencias gastronómicas sorpresa donde el usuario descubre el restaurante 2 horas antes, diferenciado en tres planes diferentes para todos los gustos y bolsillos.

¿Cómo pudisteis capear la pandemia?

Durante la pandemia, la imposibilidad de disfrutar de una experiencia gastronómica y la complicada situación del sector nos hizo replantear nuestro modelo de negocio y dar un cambio de 360 grados al modelo de negocio. Debido a las restricciones y la imposibilidad de ir presencialmente a los restaurantes, los usuarios para poder disfrutar de una comida como si estuvieran en un restaurante empezaron a consumir los servicios de delivery. Debido a este cambio de consumo, vimos una oportunidad de adaptación del modelo de negocio mediante el Delivery. En un tiempo récord, creamos una aplicación (Disponible en App Store y Google Play) donde los usuarios pueden reservar su comida sorpresa a domicilio, conservando el factor de la sorpresa y manteniendo viva la llama de las experiencias gastronómicas. Este cambio fue bien aceptado por nuestros usuarios que no dudaron en probarlo y experimentar el sabor de un restaurante sorpresa, pero en su domicilio.

¿Cuántos restaurantes tenéis ahora mismo en vuestro portafolio?

Actualmente en nuestro portafolio disponemos de más de 50 restaurantes afiliados a EatKube en Barcelona.

No soy para nada fan del sushi, ¿me puede tocar algo en EatKube que no me guste?

No, queremos que el usuario disfrute y reciba algo que de verdad le guste y le sorprenda por lo que, durante el proceso de compra, puedes descartar aquellas cocinas, por ejemplo: japonesa, que no te gusten además de descartar ingredientes y/o intolerancias, asegurándonos de que disfrutas al máximo tu experiencia gastronómica

¿Qué tiene más tirada ahora mismo, el delivery o lo presencial?

Ahora mismo lo que tiene más tirada es el presencial. Debido a la posibilidad de asistir presencialmente a un restaurante, los usuarios ya no quieren comer en sus domicilios, quieren salir con sus amigos a disfrutar y probar nuevos restaurantes, a vivir nuevas experiencias.

¿Los restaurantes que trabajan con vosotros, están contentos de participar en EatKube?

Si, les encanta este nuevo modelo de negocio. Les fascina la idea de participar en un servicio tan rompedor y distinto. Cada cliente que llega a su restaurante es una nueva aventura, puedes ver la ilusión que tienen de probar un restaurante y desconocer por completo los platos que van a degustar, disfrutando la ilusión de la sorpresa

Además de EatKube, también formáis parte de FlyKube, ¿Cómo veis la reapertura post-Covid?

Correcto, vemos la reapertura post-Covid con positividad y muchas ganas. El sector se está reactivando a pasos agigantados y los usuarios ya piensan en viajar y descubrir nuevos lugares. Creemos que la reapertura post-Covid aumentará progresivamente y esperamos que para principios-mediados de 2022, la situación esté completamente normalizada.

¿Tenéis alguna otra sorpresa a la vista que queráis hacer con el leitmotiv de la sorpresa?

Podríamos decir que si, en Kube no paramos de reinventarnos y podemos decir que pronto llegaremos con una gran sorpresa, lo único que podemos desvelar en primicia es ‘criptomoneda’. Lo demás es sorpresa, sino no seríamos nosotros.