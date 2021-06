Equipzilla, la revolución en el alquiler de las plataformas elevadoras

El elevado coste de la maquinaria industrial ha dado lugar a nuevas formas de negocio que, con el tiempo, serán como una norma. A modo de ahorro para aquel que las necesita y como alternativa para ganar dinero si eres el dueño, son muchas las alternativas de comercio que se nos pueden presentar.

Equipzilla, pensando desde hace años en la manera de ofrecer en el mercado una opción que antes ni siquiera se había planteado, ha conseguido que el alquiler de plataformas elevadoras online se vea como algo más que podemos hacer desde Internet y sin complicarnos demasiado la vida.

¿Cuáles son las ventajas de alquilar maquinaria industrial con Equipzilla?

Cuando pensamos en máquinas pesadas parece como si no pudiésemos tener ninguna otra opción que no fuese la compra. Equipzilla es la primera plataforma que pone en contacto a empresas con personal autónomo o particulares que necesitan de este tipo de material cuanto antes. A continuación, te dejamos con sus ventajas:

Máquinas de todos los estilos

Aunque la empresa destaca su alquiler de elevadores de tijera, en el catálogo tenemos un poco de todo para escoger. Con la idea de que puedas hacer tus trabajos pesados sin complicaciones, nos hemos hecho con una importante selección de artículos donde tienes todo lo que buscas y mucho más.

Ahorro económico

No podía ser de otra forma. Equipzilla nos supone un ahorro económico que no tendríamos de no haber montado este negocio. Cuando hablamos de maquinaria industrial no estamos precisamente tratando con números pequeños y ahora, gracias a esta iniciativa, es fácil y sin que suponga nada para tu bolsillo.

Servicio 24 horas

Al tratar con una plataforma online el servicio se presta a cualquier hora del día. Así, no importa cuando sea que necesites de las herramientas porque siempre habrá alguien disponible para atender aquello que te urge. Los empleados, especializados en la materia, saben perfectamente qué es lo que te hace falta. ¿Te dejas asesorar?

Atención personalizada

En Equipzilla no te dejamos a tu suerte. Puede que trabajes con este tipo de contenido pero no sepas nada del alquiler de maquinaria y es aquí donde nosotros estamos para ayudarte en todo lo que precises. Nuestro equipo, con años de experiencia a sus espaldas, está tanto si te pierdes a la hora de guardar como de escoger.

¿Es Equipzilla una empresa con buenas garantías?

Conocida como la revolución en el alquiler de las plataformas elevadoras, no hay nada negativo que podamos decir de esta compañía. Líderes en su propio formato, un catálogo con más de quinientos usuarios o empresas que prestan y hasta trescientas categorías de producto es lo que la destaca por encima de cualquier competencia.

Siempre pendiente de lo que necesita el usuario y de tener la mejor mercancía posible, se puede decir que sí que estamos ante una compañía con buenas garantías. En crecimiento constante, seguramente dentro de unos años estemos hablando de algo que no solo se ha hecho grande sino que ayudó a millones de empresas.