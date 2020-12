La agenda está muerta

Ahora que termina el año, muchas de vosotras estáis dudando si comprar o no una agenda para comenzar vuestra organización del 2021, y creo que es muy importante que entendáis que la agenda ya no es tan práctica y que vuestros quehaceres diarios necesitan de una herramienta más sofisticada y actual.

La agenda es un artículo que ha ido evolucionando con el hombre. Su predecesor fue el calendario gregoriano, útil hasta que, con la revolución industrial y el ferrocarril, las distancias y los tiempos se acortaron y empezaron a poder «agendar» en días o semanas en lugar de meses y años. La actual agenda, con su formato, nace para dar respuesta a esta nueva realidad, es aquí donde se empiezan a editar calendarios con espacios para notas diarias.

El formato de la agenda como la conocemos con fechas y tres líneas en blanco no son suficientes para apuntar los to-do, citas. emails, reuniones y asuntos personales que tenemos en un día, por eso pienso que es momento de decir adiós a la agenda y hola a un nuevo sistema de organización.

1. Fechas y calendarios

Es verdad que necesitamos tener registro de algunas fechas y calendarios y en eso la agenda ayuda, pero ¿qué pasa con los días que no tenemos citas que apuntar?

El ME TO-DO es un planificador totalmente personalizable, es decir, podrás apuntar las fechas, pero sólo usarás las hojas que a ti te convengan sin desaprovechar espacio. Tanto el calendario mensual, como el semanal, como las hojas de día tienen un espacio para poner las fechas. Puedes ir apuntándolas cada día y cada semana según lo necesites, así nunca desperdiciarás una página por ejemplo si te vas de vacaciones o haces un parón en Navidad.

2. Espacio para tus to-do

He revisado muchísimas agendas y me sorprende como todas tienen en común poco espacio para escribir los to-dos de cada día. ¿A vosotras os cabe todo lo que hacéis en un día en 3 líneas? Estoy segura de que no. Esto solo da para apuntar una cita y dos cosas más; el resto que seguramente tenga que quedarse en vuestra cabeza y termine desapareciendo en el olvido.

En el ME TO-DO tenéis un espacio definido y extenso para vuestros

to-do. Además de espacio para lo personal y lo profesional. No sabéis la paz mental que da poder volcar todo. Te deja la mente como nueva.

3. Extras como gastos, viajes, cumpleaños...

Otra cosa que tienen las agendas tradicionales son espacios para gastos, registro de tus viajes y espacio para apuntar los cumpleaños… Seamos sinceras: ¿Tienes el tiempo suficiente para ir apuntando uno a uno todos tus gastos? ¿Te vas a poner a apuntar el viaje que vas a hacer, dónde te vas a quedar, cuántas noches o a pasar uno a uno cada año todos los cumpleaños de tus seres queridos?

4. Cosas inútiles: Directorio telefónico y santos

Por último las agendas tienen un montón de cosas que no sirven para nada como un directorio telefónico o ¨el día de¨ colocados junto a cada fecha. ¿Es algo que te va a aportar mucho saber que el 4 de enero es el día mundial del espagueti? Estoy segura de que no.

Es por esto que LA AGENDA ESTÁ MUERTA, porque nuestra vida no solo abarca las fechas, los cumpleaños y los gastos. Mi vida, y estoy segura de que las vuestras también, necesita de muchísimo más y de un espacio donde poner orden a todas las exigencias de la vida moderna.

En una vida en la que un trabajo consiste en hacer 10 cosas diferentes cada día, en la que hay deadlines, cientos de correos electrónicos y además una extensa vida social hace falta mucho más. Hace falta un TO-DO en uno como el ME TO-DO.