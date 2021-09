La mejor herramienta para vivir organizad@

Para muchos de nosotros, septiembre es el mes de “comienzo de nuevo año”. Comienzo de nuevos proyectos profesionales y personales. Como empezar un nuevo trabajo, empezar un nuevo curso en la universidad, empezar con el propósito de hacer deporte, comer más sano, retomar la lectura… y un sinfín de objetivos.

La vuelta a la rutina puede ser dura o emocionante, pero lo que si está claro es que a todos nos gusta estrenar, y que mejor momento para ayudarnos con la motivación, que estrenar herramientas de trabajo. En este caso, no hay mejor opción que el ME TO-DO de Balamodashop. Es la herramienta perfecta para coger el nuevo curso con motivación, organización y disciplina. Uno de los objetivos de la herramienta es ayudarnos a vivir con más calma.

Aprender a ser más organizado te va a traer muchos beneficios porque te va a permitir llegar a todo eso que te gustaría llegar en tu vida.

Uno puede pensar en esperar a situarse fácilmente tras la vuelta de vacaciones, pero no es realista. Necesitamos parar unos minutos al día y empezar a incorporar hábitos que reduzcan el estrés en nuestra vida. Porque de este modo es como conseguimos aprovechar nuestro tiempo y llegar a nuestros objetivos.

Por eso, te proponemos incorporar el hábito de la buena organización. Que tomes la decisión de comprometerte cada día 5 minutos a organizarte antes de arrancar tu día y empezar a apagar fuegos constantes. Siéntate y organízate con el ME TO-DO de Balamoda, un planificador basado en 12 técnicas con el que conseguirás vivir bien y organizad@.

Iniciar un nuevo hábito no es tarea fácil pero te vamos a dar un truco que funciona muy bien. Asignar a ese nuevo hábito una coordenada de tiempo y de lugar. Es decir: “Voy a organizarme con mi ME TO-DO a las 9:30 de la mañana en la cocina mientras me tomo un café.” Cuanto más concretes dónde y cuándo lo vas a hacer, más fácil será de llevarlo a cabo. Acompaña este nuevo hábito a algo que te provoque placer, para que lo asocies a emociones positivas. Puede ser algo que te tomes mientras te organizas, una música de fondo, un aroma...

Y por supuesto, motívate con la herramienta adecuada. Por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, estrena zapatillas o un conjunto chulo, si vas a iniciar una mejor alimentación ayúdate de libros de recetas apetitosas y, en este caso, si quieres ser más organizada, apóyate en una herramienta que te resulte muy apetecible como el ME TO-DO de Balamoda, que además este verano ha lanzado una colección llena de positividad, energía y estilo para ponértelo muy fácil.

Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, el equipo de Balamoda es increíble y te ayudará en todo lo que necesites. En su instagram (@balamoda_shop) puedes ver numerosos consejos que dan diariamente sobre organización y el ME TO-DO: cómo empezar con él, cómo le ha funcionado a otros profesionales… y un sinfín de contenido muy interesante.

Si lo prefieres, tienen en su web un apartado “academy” donde te explican cómo empezar de cero con el planificador. Por otro lado, han creado recientemente un blog donde te dan consejos de organización y pautas para que vivas con más calma y efectividad. ¡Ellos saben de lo que hablan, son buenísimos en esta materia!

El ME TO-DO está muy bien pensado para que no se te escape ningún detalle y puedas ir desde una visión más amplia del tiempo, como puede ser mensual, hasta las tareas diarias que componen los proyectos. Si no sabes cómo organizarte, ni por dónde empezar, está es tu herramienta perfecta para aprovechar al máximo tu tiempo. Y lo mejor de todo, te ayuda a compaginar la vida laboral con la personal, todo en una sola herramienta. ¿Se puede pedir más?

Lo primero que vas a ver, es la vista de pájaro: Puedes aprovechar el calendario mensual para organizar tus reuniones, citas médicas, tus días libres, tiempo de ocio, comidas, excursiones... Así vas a llegar a hacer todas las cosas que te propongas. ¿Cuántas veces nos ha pasado no llegar a hacer tal o cual visita por no encontrar el momento de hacerla? ¿O sin ver a ese amigo o familiar? Si lo tienes calendarizado no te pasará. Sabrás qué días estás disponible para ciertos planes y cuándo ya no puedes meter más en tu agenda.

Para gestionar bien la consecución de tus objetivos es importante desgranarlo en tareas pequeñas. Puedes volcar en tu lista de to-do que aparece en la hoja del día de tu ME TO-DO todo lo que tienes que hacer ese día. De este modo hará la función de check list para que nada se te olvide. Es muy satisfactorio ver como vas completando tus objetivos, por otro lado, puedes analizar en que inviertes tu tiempo. Si en algo te va a ayudar el ME TO-DO es precisamente a conseguir un equilibrio entre tu vida personal y profesional.

Es igual de importante gestionar bien lo personal, por ese motivo hay apartados donde puedes poner tus tareas personales del día, incluso tus prioridades pueden ser personales. Por ese motivo, decimos que es la herramienta perfecta para cualquier persona, solo necesitamos adaptarla a nuestras necesidades y la vida que tengamos. ¡El ME TO-DO es para tod@s!

EL ME TO-DO una herramienta de expresión muy personal. Muchos metódic@s lo usan como instrumento creativo para colorear, dibujar y hacer de la organización una auténtica obra de arte. Eso sí, que no se te olviden los rotus y bolis de colores. El match perfecto del ME TO-DO es su estuche a juego que puedes llevar junto al ME TO-DO gracias a su goma elástica.

En definitiva, aprovecha este mes para aprender a organizarte. Esto va a darte mucha ventaja de cara al invierno. No lo dejes esperar pensando que en más adelante lo harás. Estamos en Septiembre, mes de nuevos proyectos e ilusiones; necesitas estar organizad@ para llegar a todo lo que quieres conseguir. Que no te pille desprevenid@ y llen@ de caos. Si has ido organizándote en periodos de más calma, luego la tormenta te va a resultar mucho más llevadera. ¡Mucho ánimo!

Puedes comprar el ME TO-DO en www.balamodashop.com y seguir @balamoda_shop en Instagram para más ideas y consejos de organización.