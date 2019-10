Personaliza tu funda: una empresa referente gracias al esfuerzo de un millennials

¿Se puede crear una empresa a los 25 años de edad y con menos de 200 euros en el bolsillo? Pues cada vez más jóvenes están demostrando que es posible. La cultura del emprendimiento personal está calando cada vez con más fuerza entre la población entre 25 a 30 años. Es el caso de José Manuel Guerrero y su proyecto Personalizatufunda.

Sin ningún conocimiento de internet, desde su dormitorio y sin apenas presupuesto (sólo 186 €), este joven emprendedor comenzó a comprar y vender fundas de móviles. Tan solo contaba con cierta experiencia personal ya que había trabajado antes en plataformas de venta online.

Dar rienda suelta a la imaginación

“No me gustaban los diseños que había en el mercado, les faltaban actualidad y clase. Así que, di rienda suelta a mi imaginación y me lancé a diseñar fundas para móviles originales y exclusivas, algo que en ese momento no existía apenas en el mercado”, relata José Manuel a La Buena Vida.

Fue un visionario del sector porque la comercialización de los smartphones aún estaba por arrancar y supo aprovechar el tirón en España con la llegada del iPhone 3G.

Así nació Personalizatufunda, una empresa de regalos originales y personalizados que surge en el año 2016. La venta de smartphones experimentó un crecimiento exponencial y su idea cuajó de manera inmediata: en un día podía vender cientos de fundas.

Orgulloso de su trabajo

“Después de un año trabajando desde mi dormitorio, decidí contratar a mi primer trabajador y alquilar un local comercial para tener más espacio ya que tenía todo mi cuarto y el del al lado ¡lleno de cajas!”, recuerda con emoción.

El primer año fue fantástico y se sintió muy orgulloso al haber creado de la nada una empresa, tan joven, y sin ningún tipo de ayuda (ni financiación ni familiar). “Con las ventas online diarias que realizaba, compraba nuevos productos para vender”, explica José Manuel.

Al año y medio, ya había contratado a un segundo empleado. El negocio fue creciendo hasta tal punto que ha tenido que mudarse a otro local, el doble de grande para poder almacenar la mercancía. Pero los pedidos han seguido creciendo, y de nuevo otra mudanza a otro local todavía tres veces más grande. Y ahora está pensando en cambiarse a una nave.

Ahora la empresa está compuesta por un equipo de 5 trabajadores, todos más o menos de la misma edad lo que hace que el ambiente de trabajo sea inmejorable.

El día a día: mucho trabajo

No fue fácil empezar. Sin embargo, su determinación y esfuerzo le llevó a creer de verdad en su proyecto. “Recibía clases particulares de inglés por las noches para poder negociar con los proveedores, que en su mayoría eran fábricas chinas. También realicé cursos online para especializarme en la venta por internet y adquirir conocimiento de éxito”.

Esta fue la aptitud y actitud de José Manuel: solo hace falta decisión y una preparación básica para crear un negocio próspero…pero con dos ingredientes esenciales: trabajo y esfuerzo diario.

“Cuando llegó Amazon a España, me abrí una cuenta y empecé a vender con ellos.

Era mi segundo canal de venta, el primero Ebay con quien había trabajado anteriormente. Iba viento en popa. Sin embargo, me preocupaba que alguna de estas plataformas cerrara y perdiera ese canal de venta, Al fin y al cabo, los clientes de esas plataformas nunca son “tus clientes”, expone.

Exclusivas y personalizadas

Ese fue el momento en el que creó su propia web para adquirir sus propios clientes. Fue en el 2016 cuando personalizatufunda adquirió cuerpo propio con la venta de fundas para móviles, junto a tazas de cerámica personalizadas.

Con el tiempo, ha ido incluyendo multitud de productos personalizados: cojines, llaveros, lienzos, diplomas, camisetas, etc. y no solo personalizados, sino otros regalos originales como agendas Mr. Wonderful hasta llaveros de Marvel.

Ahora, su trabajo está encaminado a posicionarse como referente online de regalos. “Sé que aún me queda mucho por recorrer para ser un referente en este sector, pero no tengo miedo al camino y lo mejor de todo es que me encanta andarlo.”

Top estrella

Dentro de su catálogo de productos, sus tops estrella son las fundas personalizadas (con el catálogo más grande que existe online, con fundas para más de 600 modelos de smartphones diferentes) los cojines y las tazas.

Fundas para móvil personalizadas

Personalizatufunda es la empresa española con más experiencia en fundas de móviles. ¿Por qué son expertos en fundas? Porque llevan desde siempre, antes de que salieran al mercado las típicas fundas BlackBerry. Son los primeros en el sector, referente a nivel nacional y trabajan con los mejores fabricantes.

Tienen todo tipo de fundas, rígidas, blandas, con impresión completa, de cuero y hasta unas fundas que las llaman “Ultra resistentes” para los más despistados con su móvil.

Cualquiera que sea el móvil, puedes encontrar tu funda en esta empresa. Se puede personalizar con una foto, imagen y con el texto que una elija. Dispone de fundas personalizadas para más de 500 modelos de teléfonos de 35 marcas diferentes.

“Con nosotros puedes crear tu funda móvil personalizada de una forma rápida y fácil debido al sencillo manejo de nuestro personalizador, donde con sólo unos clics tendrás tu funda terminada”, explica José Manuel.

Y si por casualidad una persona no encuentra la funda que se desea para el modelo de móvil, el cliente se puede poner en contacto con la empresa a través de Whatsapp o al chat.

Las carcasas personalizadas son creadas con técnicas de alta calidad en impresión directa y sublimación, usando maquinaria y tintas especiales para que tengan una calidad y durabilidad máximas. Se hacen una a una de forma totalmente manual, adaptando y mejorando cada imagen de los clientes a la funda elegida.

Cojines personalizados

Personalizatufunda tienen cojines de todo tipo: cuadrados, rectangulares, con forma de corazón, con lentejuelas… y con impresión a todo color. Con la última tecnología de la marca EPSON en impresión, la empresa crea cojines con una impresión de la más alta calidad con una foto, textos personalizados, dibujos y se pueden imprimir por las dos caras.

Están disponibles además en varias medidas: de 35×35 cm; de 40×40 cm y de 50×30 cm.

Tazas Personalizadas

Las tazas se venden “como rosquillas”, señala José Manuel. Venden más de 1.500 tazas al mes. Además de ser un regalo original, son recipientes de cerámica de alta calidad, duraderas y resistentes al microondas y al lavavajillas y con una impresión Premium…

Desde tazas con los diseños propios de la empresa para poder poner tu nombre o el nombre que quieras, hasta tazas con interior de colores y con asa en forma de corazón para poder ponerle una fotografía. Además, se puede incluir la foto y el texto que quieras en tu taza.

Las tintas que usan para su impresión son de la marca Epson, una de las mejores marcas de España para estos productos.

Facilidad en la compra

Personalizatufunda ofrece un sistema de compra que proporcione tranquilidad: las devoluciones son gratis, y disponen de tres formas de pagos disponibles en la web: por tarjeta de débito/crédito, mediante Paypal y en mano al mensajero (contra reembolso)

Como todo millennials, esta empresa ofrece a sus clientes contacto directo por chat en la web y a través de whatsapp en la web móvil para resolver cualquier duda.