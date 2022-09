¿Se puede instalar un cargador eléctrico en un garaje comunitario?

Al contrario que otros dispositivos y aparatos electrónicos que no requieren de ninguna autorización legal para poder ser recargados, los vehículos eléctricosprecisan de puntos de carga específicos para poder obtener energía con la que poder mantenerse operativos.

Pero la instalación de estas bases de carga está supeditada a unos requerimientos legales que es necesario conocer para poder contar con un punto de carga autorizado.

Instalar un cargador para coches eléctricos en el garaje: ¿es posible?

Uno de los emplazamientos más comunes y solicitados para colocar las estaciones de carga para coches eléctricos es el garaje. Los aparcamientos, dado que son los lugares de estacionamiento y reposo de vehículos más habituales, son los mejores lugares para colocar una base de carga que permita recargar las baterías del coche mientras se encuentra estacionado.

“Sí es posible instalar una base de carga para vehículos con motor eléctrico en los garajes y aparcamientos, pero hay que seguir una serie de pasos para llevarlo a cabo teniendo en cuenta la legislación vigente”, explican los expertos en movilidad urbana.

“Para hacerlo sin incurrir en conflictos legales es necesario hacer un estudio previo, y tener en cuenta aspectos tales como la distancia entre la vivienda y la plaza de garaje, que no siempre se encuentra en el mismo edificio que el domicilio habitual”, explican.

Aunque una alternativa aceptable es utilizar los puntos de carga públicos, lo cierto es que su número no es demasiado elevado todavía y contar con una base de carga propia satisfará mucho mejor los intereses del conductor, de modo que los profesionales aconsejan disponer de una para tener siempre a mano todo lo necesario para recargar las baterías del coche.

“A la hora de instalar un cargador eléctrico en un garaje comunitario, es necesario hacer un estudio de la potencia eléctrica que la base de carga va a demandar para equiparar la potencia de la red eléctrica a las exigencias del aparato, de modo que no se produzcan sobrecargas en la instalación eléctrica ni otros daños que puedan perjudicar al cargador o al vehículo”, explican los profesionales del sector. De ahí que se requiera, en todo momento, seguir los pasos adecuados para instalar una base de carga en un garaje de uso común.

Una buena posibilidad, tal y como apuntan los expertos, es echar mano del sistema de protección de la línea general de alimentación, que permite evitar la fusión de los fusibles de la caja general si la instalación demanda una potencia superior a la máxima admisible en algún momento.

Ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios, dos de sus principales ventajas

Disponer de una base de carga en un garaje comunitario es una solución muy adecuada y cómoda que permite evitar desplazamientos innecesarios de un lado a otro buscando una base de carga libre. Los cargadores públicos no son demasiado numerosos y, dado el creciente número de vehículos eléctricos en circulación, el overbooking puede ser un problema inesperado.

“Uno de los principales escollos que se puede encontrar el propietario de un vehículo eléctrico es que, al encontrarse su plaza de aparcamiento en un garaje de uso común, va a tener que disponer del permiso del resto de propietarios para poder llevar a cabo la instalación de las bases de carga”, apuntan los expertos en bases de carga de vehículos eléctricos para particulares de Plan Moves.

Otro punto a tener en cuenta son los diferentes modelos a elegir, ya que es necesario disponer del más adecuado en función del modelo de coche que se tenga y de los requisitos técnicos que exija la instalación.

“Es indispensable comprobar qué ofrece cada uno de los modelos de cargador para tener la certeza de que no existen incompatibilidades entre lo que ofrece la base de carga y las características del vehículo”, explican desde Plan Moves.

“De ahí que nosotros hayamos puesto mucho empeño en dar a conocer al usuario las características de cada uno de los modelos disponibles enmarcados dentro del Plan Moves, ya que ofrecen diferentes potencias, modos de carga y tienen diferentes tamaños”, añaden.

En el caso de que el propietario del vehículo tenga una plaza de garaje alquilada, será el propietario de la plaza el responsable de gestionar la instalación, pero los gastos de la instalación correrán a cargo del interesado, dado que el usufructo de la instalación recae sobre el inquilino de dicha plaza. En cualquier caso, corresponde previa comunicación a la comunidad de vecinos para informar del deseo de instalación de la base de carga y la obtención del correspondiente beneplácito.

Qué dice la legislación acerca de los costes

La Ley de Propiedad Horizontal establece que es el interesado el que asume la totalidad de los costes eléctricos. La forma más habitual de conectar la base de carga es hacerlo directamente al contador de la vivienda, dado que mediante ella no procede la aprobación vecinal, dado que los costes se sumarán directamente a la factura del hogar.

Teniendo en cuenta que la comunidad no debe responder de los gastos derivados del consumo, es una solución mucho más práctica para todas las partes adoptar esta solución. Aunque es posible conectarlo al contador comunitario, esto requiere de autorización de la comunidad y es muy posible que no exista unanimidad en la otorgación del permiso, dado que el disfrute de un elemento en un espacio común que genere gastos a la comunidad puede no ser del agrado de quienes no dispongan todavía de un vehículo eléctrico.

En cualquier caso, y sea cual sea la solución adquirida, es preciso contar con un Certificado de Instalación Eléctrico CIE para proceder a dicha instalación, así como con la documentación complementaria requerida para llevar a cabo la instalación del cargador en un garaje de uso común.