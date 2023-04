¿Por qué elegir una clínica en España para un injerto capilar?.

La alopecia es un problema no ya estético, sino de salud, que afecta cada vez a más hombres y mujeres. Esto supone a su vez falta de autesima en quienes lo padecen y se sabe que también problemas anímicos e incluso sociales. Por ello, los tratamientos contra la alopecia, como el injerto capilar, son cada vez más demandados, aunque alrededor de ellos sigue pesando en la población la idea de que resultan muy caros y que, en Turquía son de buena calidad y más económicos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues en España se realizan estos procedimientos por profesionales y con precios muy competitivos, por lo que no hace falta viajar lejos si se desea un transplante de calidad.

España o Turquía, ¿dónde someterse a un tratamiento de calidad?

Si bien es cierto que Turquía es conocida por el turismo capilar, hay que tener en cuenta que esto se debe a que apostó por este tipo de turismo, al convertir una cirugía, considerada elitista por su precio, en universal por estar al alcance de muchas personas. Gracias a las subvenciones de este tipo de cirugías, se aumentó el número de clínicas en este país, pero no todas ellas llevadas por buenos profesionales. De esta forma, no es extraño ver ofertas muy interesantes de trasplante calidad, porque la demanda ha crecido de manera considerable y cada vez son más los centros donde ofrecen este tipo de tratamientos.



No obstante, pese a que no se puede negar que los precios de los injertos capilares en Turquía pueden ser algo más bajos que en España, la realidad es que últimamente no se están diferenciando tanto de los que podemos encontrar aquí. Hay que tener en cuenta que se trata de una intervención larga y tediosa, por lo que los precios muy bajos deberían hacernos sospechar de la calidad del tratamiento que vamos a recibir. Además, también se debe saber que en Turquía no suelen operar médicos, mientras que en España sí, lo que garantiza una mayor seguridad, así como un seguimiento personalizado del paciente y que el tratamiento sea exitoso. Por ello, aunque en Turquía, en principio, sea más barato someterse a un tratamiento de implante capilar, si se le suman los costes del viaje, la estancia y el riesgo de terminar en manos de alguien no profesional, puede salir al final más caro que en nuestro país.



De hecho, en España se cuenta con clínicas especializadas en injerto capilar, llevadas por médicos y profesionales que garantizarán la seguridad y el éxito del procedimiento. Además, siempre puede consultarse las opiniones de los clientes, mirar sus páginas web y, ante todo, asesorarte en un ambiente conocido que te genere la confianza suficiente para resolver todas tus dudas.

Mejores clínicas para un injerto capilar en España

En España existen varias clínicas de confianza si se está interesado en un injerto capilar y que ofrecen a los pacientes tratamientos adaptados a sus necesidades. A continuación, comentaremos las que tienen más reconocimiento por sus años de experiencia y sus resultados demostrados.

IMD

IMD es una clínica que cuenta con más de 20 años de experiencia, por lo que se ha convertido en un referente en el Sector Médico Capilar. Esta clínica dispone de un equipo de 250 profesionales que es multidisciplinar y en el que todos ellos son profesionales de la salud capilar. Trabajan con su propia linea de prodcutos que han sido previamente testados en laboratorios clínicos para poder llevar el tratamiento en casa y, sobre todo, disponen de diferentes procediomientos para poder dar solución a los diferentes problemas capilares, independientemente del estadio en el que se encuentren. Así, ayudan a frenar, preservar y mantener la densidad capilar.

Svenson

Svenson se convirtió desde 2007 en la primera compañía estética que obtuvo una certificación que acredita sus sistemas de gestión de calidad, para que los pacientes tengan la seguridad de que se cumple en todos sus centros. Además, cuentan con cirujanos capilares miembros de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y que también tienen conocimientos certificados en cirugía robótica ARTAS. Asimismo, también cuenta con una línea de productos propia y es una de las compañías más conocidas del país.

Micro Injerto Capilar 360

En cuanto a Micro Injerto Capilar 360, dispone de una clínica en Madrid que, a su vez, está compuesta por 1000 metros cuadrados. En sus instalaciones médicas tienen 12 quirófanos hospitalarios que garantizan la calidad de los procedimientos. De hecho, en sus cuatro salas de consultas se ofrece asesoramiento especializado para resolver las preguntas de los pacientes y, a la hora de determinar un tratamiento, se realizan estudios detallados para conocer la calidad del cabello.



Las clínicas en España se están convirtiendo en una opción segura para muchas personas que quieren someterse a tratamientos de transplante capilar. Su calidad, así como el ambiente conocido y cercano, junto con procedimientos adaptados a cada paciente, hacen que cada vez más sean la elección de referencia sobre las de Turquía.