Sepiia revoluciona la moda: prendas que no necesitan plancha, no se manchan y neutralizan el olor

La forma de vestir marca nuestra personalidad. Pero ¿qué es lo que una persona busca cuando compra ropa? Según encuestas a pie de calle, las principales características son las siguientes: calidad, diseño, confort, el color, las materias primas y, por su puesto, las tendencias. A estos atributos podríamos añadir también el precio.

Sin embargo, en la acelerada vida del siglo XXI, muchos consumidores van más allá y sueñan con prendas milagro que faciliten la vida diaria. ¿Existe ropa que pueda ponerme recién sacada de la lavadora? ¿Me puedo evitar la plancha del fin de semana? Y ¿quién no anhela una prenda a prueba de manchas y olores?

Moda inteligente

Pues este tipo de ropa existe y tiene nombre: Sepiia, la primera startup española que fabrica moda inteligente: prendas con tecnología que facilitan el día a día de los usuarios ya que no necesitan plancha, repelen las manchas, no marcan el sudor y neutralizan el olor corporal.

Pero ¿es cierto que existe ropa así? “Sí, es cierto. Sepiia es la marca española que está revolucionando la moda. Hemos creado prendas con propiedades extraordinarias: antiarrugas, antimanchas, transpirables y cien por cien confortables”, explican a La Buena Vida desde la empresa.

No es ciencia ficción, es ciencia real. Sepiia, a través de la investigación científica, ha desarrollado una tecnología novedosa de la mano de prestigiosos laboratorios españoles para crear prendas más eficientes, que además sean más cómodas y duraderas que una prenda convencional. Sin olvidar la calidad y la sostenibilidad, esta palabra tan de moda cuyo significado no es otro que preservar el medio ambiente.

Revolucionar la industria de la moda

Todo empezó en 2016. Un equipo de jóvenes profesionales no entendía por qué la ropa de uso diario no había evolucionado, necesitaba tantos cuidados y duraba tan poco. Y, además, contaminaba el medio ambiente.

“Por esta razón, decidimos revolucionar la industria de la moda. En Sepiia hacemos ropa cómoda, duradera y de fácil cuidado con materiales innovadores y sostenibles. Y lo hacemos de forma local con talleres y laboratorios en España y Portugal”, explican desde la startup.

Pero ¿cómo han conseguido que sus prendas no se arruguen? Lo explican al Confidencial Digital desde la empresa: “Tras años de investigación en los laboratorios textiles de AITEX, centro de referencia de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para las empresas de los sectores textiles, el CEO y fundador de Sepiia, Federico Sainz de Robles, ingeniero y diseñador, desarrolló un tejido con unas características asombrosas. Esto se ha conseguido trabajando el material desde el origen: desde la materia prima con la que hacemos los hilos para los tejidos y, posteriormente, los procesos de acabado”.

En todas estas fases, se va incorporando diferente tecnología, como nanopartículas de plata, para aportar a las prendas todas sus propiedades y cuya característica principal es que estarán presentes durante toda la vida útil de las prendas de Sepiia. Esta tecnología también evita que las prendas contengan productos químicos tóxicos.

Olvidarse de la plancha

Por lo tanto, gracias a esta tecnología, podremos olvidarnos de la plancha. Basta con colgar la prenda de una percha tras lavarla o usarla para que quede como nueva. La estructura 3D del tejido y su posterior termofijado confiere a la prenda la propiedad de no arrugarse y una extraordinaria elasticidad en las 4 direcciones. Si queda alguna pequeña arruga suele corregirse con el calor corporal al llevar la prenda puesta. Además, con estas propiedades del tejido, se ahorra también electricidad ya que necesitan menos ciclos de lavado.

Manchas que resbalan en la prenda

Respecto a las propiedades antimanchas: las características del tejido consiguen que las manchas resbalen por la prenda. Los pequeños lamparones que en ocasiones estropean la ropa y nos hace pasar momentos muy embarazosos (manchas de café, ketchup o vino) desaparecerán en un plis plas.

“Nuestra tecnología antimanchas está desarrollada para aportar el máximo rendimiento y durabilidad sin sacrificar la transpirabilidad. Sin PFOAs ni PFOS. Para conseguir el efecto antimanchas, creamos una tensión superficial en la prenda, inspirada en la flor de loto, que hace que los líquidos no penetren en el tejido. Lo cual no quita que se pueda lavar con normalidad en la lavadora, aunque no necesita tantos ciclos de lavado como una prenda convencional ya que también tiene una propiedad antibacteriana, que neutraliza las bacterias que causan mal olor cuando sudamos”, expone Federico Sainz de Robles.

Comodidad y confort

Además de estas dos súper propiedades, antiarrugas y antimanchas, las prendas de Sepiia incorporan una tercera que es otra causa de reclamo de los consumidores de ropa: la comodidad.

“Tras años de investigación, hemos conseguido aumentar la suavidad y transpirabilidad de nuestro tejido con una fibra que, además, es de origen 100% reciclado y circular”, señalan desde Sepiia.

Otras características de la ropa de Sepiia son las siguientes:

Transpirabilidad y sin olores : Gracias a la tejeduría en 3D generan un tejido tridimensional con una serie de microcanales que ayudan a la transpiración. Los hilos con los que hacen los tejidos llevan en el interior partículas de plata muy pequeñas, que evitan la proliferación de las bacterias causantes del mal olor. De este modo, consiguen que las prendas no tengan malos olores durante más tiempo.

: Gracias a la tejeduría en 3D generan un tejido tridimensional con una serie de microcanales que ayudan a la transpiración. Los hilos con los que hacen los tejidos llevan en el interior partículas de plata muy pequeñas, que evitan la proliferación de las bacterias causantes del mal olor. De este modo, consiguen que las prendas no tengan malos olores durante más tiempo. Ahorro en emisiones de CO2 : las prendas emiten un 37% menos de CO2 que una prenda de algodón convencional. Han conseguido medir su impacto gracias a BCOME, la plataforma pionera de transparencia y sostenibilidad en moda.

: las prendas emiten un 37% menos de CO2 que una prenda de algodón convencional. Han conseguido medir su impacto gracias a BCOME, la plataforma pionera de transparencia y sostenibilidad en moda. Ahorro en consumo de agua : gracias a su tecnología y materiales reciclados, las prendas de Sepiia necesitan en todo su ciclo de vida un 99% menos de agua.

: gracias a su tecnología y materiales reciclados, las prendas de Sepiia necesitan en todo su ciclo de vida un 99% menos de agua. Prendas reciclables: Reciclables al final de su vida útil con la utilización de monomateriales para lograr este objetivo. Desde Sepiia se ocupan de la gestión del reciclado.

Reciclables al final de su vida útil con la utilización de monomateriales para lograr este objetivo. Desde Sepiia se ocupan de la gestión del reciclado. Prendas recicladas : El origen de su última colección es de material reciclado. Están fabricadas con materiales 100% reciclados, y son reciclables al final de su vida útil.​

: El origen de su última colección es de material reciclado. Están fabricadas con materiales 100% reciclados, y son reciclables al final de su vida útil.​ Sistema circular: En Sepiia han alcanzado la plena circularidad: desarrollan las prendas con materiales reciclados y sostenibles, siendo capaces de reciclarlas íntegramente para volver a crear prendas nuevas. Gracias a esto, cuidan del planeta sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.

Made in Spain y la camisa blanca

Sepiia comenzó con una prenda básica: la camisa blanca. Posteriormente, ampliaron el catálogo a polos y camisetas, aunque también tienen previstos lanzamientos de nuevas prendas en Navidad. Su estilo atemporal, su tecnología y su comodidad hacen de estas prendas una elección perfecta para cualquier situación.

Además, fabrican sus prendas sin salir de la península: el tejido se fabrica íntegramente en España de manera sostenible, desde la materia prima a la tejeduría y acabados, y confeccionan en talleres de España y Portugal.

La startup ha pasado por las aceleradoras de empresas más potentes de España, como Google for Startups y Lanzadera, han sido finalistas en los Premios Nacionales de la Industria de la Moda y han ganado premios como el Fashion Startup Contest organizado por Instagram y Modaes.

Todas estas características ponen en valor a la empresa. Así, el equipo ha conseguido duplicar la facturación respecto al año anterior y va a abrir su primer punto físico de venta en Madrid, en el 102 de la Calle Hortaleza. Con un equipo joven y multidisciplinar, y un CEO especializado en ingeniería industrial, prometen seguir revolucionando los armarios de toda Europa.

