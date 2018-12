La startup española Bdeo, ganadora de South Summit México

Más de 1.500 asistentes, más de 700 emprendedores, más de 40 fondos de inversión con una cartera superior a los 750 millones de dólares y más de 200 reuniones one on one entre los principales actores del ecosistema, esas son las cifras logradas durante el primer Encuentro de South Summit celebrado en Ciudad de México. Un encuentro que ha estado organizado por Spain Startup - South Summit de la mano de IE University y BBVA como Ecosystem Partner, y que ha contado con la colaboración de Iberia como aerolínea oficial.

En el acto de clausura, dirigido por María Benjumea, CEO y fundadora de Spain Startup - South Summit; quien ha asegurado que “hay mucho talento en Latinoamérica y si todos juntos colaboramos, podemos transformar y generar infinitas oportunidades de negocio. Todos juntos lo conseguiremos”. Además, también han participado en la clausura Álvaro Sánchez, Director de IE Business School; Marcela Zetina, Head of Open Innovation & Open Banking at BBVA Bancomer; y Marta Sánchez, Country Manager de Iberia en México.

Durante el acto, se ha premiado a los ganadores de la competición de startups, en la que han participado más de 300 proyectos procedentes de todo el mundo. La startup Bdeo ha sido la gran ganadora de esta edición del Encuentro South Summit México, un proyecto español basado en México y creado por Julio Pernía, que se basa en el control del peritaje de siniestros en compañías de seguros mediante inteligencia visual. El premio se lo ha entregado María Benjumea, CEO y fundadora de Spain Startup - South Summit. Este reconocimiento, permitirá a Bdeo viajar a Madrid como finalista de la competición de startups de South Summit 2019 en el que podrán hacer su pitch ante más de 750 inversores con una cartera de inversión superior a los 55 billones de dólares, y optarán a realizar una campaña de crowdfunding con Seedrs, y a ser ganadores de un millón de dólares de financiación en la Startup World Cup de Silicon Valley.

La startup chilena Tink, que ofrece un canal de ventas a través de la comunicación peer to peer, ha sido premiada como la más escalable, le ha entregado el premio Álvaro Sánchez de IE Business School. También, la startup mexicana Synapbox ha sido premiada como la más innovadora, un reconocimiento que le ha entregado Marcela Zetina de BBVA Bancomer.

El premio al mejor equipo se lo ha llevado la madrileña beWanted, que proporciona las herramientas específicas para que los profesionales de RRHH identifiquen y seleccionen el mejor talento. Marta Sánchez de Iberia ha hecho entrega del premio.

En la jornada celebrada ayer en el Proyecto Público Prim de Ciudad de México han participado business leaders de reconocido prestigio internacional como Antoinia Norman, CEO and Board Member del Branson Center of Entrepreneurship in South Africa; Nabil Malouli, VP Innovation de DHL o Alexander Wieland, Director General de Lime. Además, en el encuentro han participado más de 40 fondos de inversión con una cartera que asciende a los 750 millones de dólares, entre otros J-Seed Ventures (Japón), Seaya Ventures (España), Angel Ventures (México) o los norteamericanos Propel VC, Jumpstart y Variv Capital Quona.