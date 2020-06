TRIKKO, ropa urbana: detrás de cada diseño hay una historia

Dos hermanos: Ibrahim y Moad. Muy jóvenes: 23 y 19 años. Estudiantes de ingeniería industrial y mecánica respectivamente. Con una meta: “Don´t let dreams be dreams”. En 2018, se lanzan a convertir su sueño en realidad: así nació Trikko, una marca de ropa urbana que tiene como fin crear comunidad alrededor de la firma, a la vez que sus seguidores se identifiquen con su mensaje insignia: “Don´t let dreams be dreams”.

Una inversión de 500 euros

“Empezamos con una inversión de 500 euros, dinero que fuimos ahorrando, trabajando en una pizzería. La primera tirada de nuestra marca fue de 50 sudaderas diseñadas por nosotros mismos: Fake love, el best seller de nuestra marca”, explican los hermanos a La Buena Vida.

Que dos jóvenes como ellos compaginen estudios de ingeniería con el trabajo en la hostelería durante los fines de semana para cumplir el sueño de su negocio, es un camino inspirador para muchos otros jóvenes. No esperar a que el trabajo caiga del cielo, sino emplear la creatividad y el esfuerzo para hacer realidad esa aventura personal.

“El primer año compaginamos todo: los estudios universitarios, el trabajo en la hostelería y el trabajo en la marca. Desde el principio hemos ido reinvirtiendo el dinero generado con las ventas de nuestros productos y así hemos podido ir ampliando las colecciones”, comentan.

En estos dos años han pasado de ser dos hermanos trabajando día y noche en la marca y guardando el stock en sus propias habitaciones, a formar un equipo de seis personas, con un almacén logístico propio y enviando sudaderas a EE.UU, Alemania, Italia…

Muy cerca de sus seguidores y clientes

Para ellos, hacer sentir al cliente partícipe de la marca es esencial. Para conocer su opinión y sugerencias, en muchas ocasiones realizan encuestas a través de las redes sociales y dejan que los propios seguidores escojan el nombre de una prenda nueva, o el color, o el día de lanzamiento.

“Nuestra intención es animar a la gente a hacer lo que realmente le gusta, incentivar a nuestros seguidores a perseguir sus metas. Así, por ejemplo, el objetivo de nuestro canal YouTube es producir videos de personas, cortometrajes de gente joven que lucha y trabaja por hacer realidad su sueño y pasión. Ese es el fin de nuestra marca. En estos videos, la ropa pasa a un segundo plano, pues lo importante es el mensaje que intentamos transmitir. Pero se une nuestra ropa al sueño de la gente”, relatan Ibrahim y Moad.

En estos dos años de vida, han conseguido formar una comunidad de más de 230 mil seguidores en Instagram, y se enorgullecen de haber podido vestir a personajes públicos como Rauw Alejandro, el youtuber The Grefg, u Omar Montés entre otros.

Marca exclusivamente online

A pesar de que Trikko es una marca exclusivamente online, en estos dos años de vida han participado en varios eventos físicos/pop ups, tanto en Madrid como en Barcelona, como por ejemplo las pop ups, junto a Arizona Vintage, el Dulceweekend 2019, o incluso organizando su propia pop up en el centro comercial Magic de Badalona en el Black Friday del 2019.

“El hecho de haber tenido presencia física temporal en distintas ciudades, nos ha permitido tener un contacto mucho más directo con nuestros seguidores. Nuestra enorme sorpresa fue comprobar la gran afluencia de público que ha acudido a esos eventos en el que nuestra marca se hacía presente”, afirman con entusiasmo.

Chándal exclusivo y camisetas originales

En estos dos años, Trikko se ha convertido en una marca que anima a cumplir los sueños personales. Además, sus colecciones y productos se han ampliado. En este segundo año han lanzado su primer chándal (Bossy Chandal) o el primer conjunto de verano para chicas.

Sus tops baby girl, mallas, su nueva colección de camisetas Lonely, Future, Waves o Emotionless (inspirada en Fake Love, con diseño bordado y de color negro) y sus packs Fake Loves (de sudadera más camiseta) son alguno de sus productos que más demandan sus seguidores.

La cercanía en las redes sociales con sus followers y el feed back es un hecho contrastable. Además de las encuestas, Trikko lanza sorteos en el que obsequian con distintos premios si se comparte los posts con amigos.

“Nuestro objetivo de cara a la segunda mitad de este 2020 es poder entrar en puntos de venta físicos e ir internacionalizando, sobre todo a nivel europeo, además de potenciar la presencia física en España con pop ups en distintas ciudades”, concluyen los hermanos.