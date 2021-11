El abogado de Murcia Raúl Pardo Geijo, el mejor en materia penal, consigue el reconocimiento en este año 2021/22 de los Organismos Jurídicos más importantes

La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural emitía un comunicado el pasado 1 de noviembre en donde, galardonándolo por su trayectoria jurídica, calificaba a este abogado penalista como el de “mayor repercusión en España” pero, al margen del ámbito estrictamente nacional, son más de diez las instituciones internacionales las que, hasta el momento, han premiado al ya reconocido mejor abogado de Murcia en materia penal como el número uno en el panorama nacional.

Así, entre otras, la Asociación de Florida “Lawyers of Distinction” o la de Orlando “Law Eagles Of América” han decidido por vez primera fijarse en este penalista, dado que su conocimiento y evaluación legal hasta este año sólo era a nivel interno. La publicación de sus premios lo ha sido en periódicos tan relevantes como el “The New York Times” o “Washington Post”. Por su parte, otras relevantes organizaciones jurídicas, cuyo jurado conforman jueces, magistrados, abogados o fiscales de otros países, como Leaders in Law, Global Awards, Global Excellence Awards, Corporate INTL, Advysor, Global Law Experts o Gold Awards, han reconocido a este abogado de Murcia como el mejor penalista de España. Los más recientes e importantes ha sido, sin embargo, los Instituto Best Lawyers o Client Choice de 2021/2022, que han otorgado sendos galardones, en octubre y noviembre de este año, por la “excelencia, precisión y contundencia” de sus actuaciones judiciales en el ámbito nacional, según los jurados designados entre los que, también, participan otros compañeros de profesión así como observadores externos que velan por la puridad y calidad del proceso de selección, asistiendo además a varias de las vistas públicas o juicios.

Ha sido entrevistado incluso por el mismo Consejo General de la Abogacía (https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/raul-pardo-geijo-en-muchisimas-ocasiones-he-conocido-las-actuaciones-judiciales-por-prensa-antes-que-por-el-juzgado/). Y es que, de casta le viene al galgo pues es hijo del considerado desde hace décadas como el mejor abogado de Murcia, José Pardo Geijo (El PP constituye un 'grupo de análisis' y recurre a los mejores abogados para iniciar un contundente contraataque | La Verdad), que tanto ha destacado en la Región por su excelencia jurídica. Asimismo, Raúl Pardo, además de máster en Derecho Penal, es Diputado del Colegio de Abogados de Murcia en esa Sección pero también miembro de la Asociación Europea de Abogados.

Este criminalista, que se caracteriza por ser reacio a los medios de comunicación (salvo que el cliente se lo exija, refiere en su web) pero que se desenvuelve, a la vez, con cierta facilidad ante las cuestiones que le son formuladas, ha desarmado casos tan relevantes como complicados como el de la famosa operación Púnica –en la vertiente nacional- en donde la principal acusada, una senadora del Partido Popular, salió absuelta hasta en dos ocasiones por un largo elenco de delitos –cohecho, prevaricación, malversación, fraude o falsedad– ante el Tribunal Supremo (El abogado de Barreiro pide archivar la Púnica - La Opinión de Murcia (laopiniondemurcia.es)), asumiendo con relevante éxito tanto complejos delitos de tráfico de drogas (El jefe del mayor clan de drogas de Murcia sale airoso de su cuarta causa judicial | VegaMediaPress | Noticias de Murcia), como deleznables de agresiones y abusos sexuales (Absuelto por falta de pruebas el acusado de violar a su hijastra en Sucina - La Opinión de Murcia (laopiniondemurcia.es), de estafas o apropiaciones indebidas cometidas por personajes de notoriedad (https://www.ibercampus.es/el-hermano-del-ex-presidente-de-sacyr-vallehermoso-indemne-de-38588.htm o, entre otros tantos, delitos de receptación, contra la hacienda pública (Absuelta «la mayor trama de tráfico de cobre robado» de la zona de Levante | Lawyerpress NEWS), estafa (https://www.laverdad.es/murcia/mayor-fraude-ayudas-20191002003212-ntvo.html), contrabando ('Dulce' pero lenta justicia | Noticias La Tribuna de Albacete) o falsificación (Absuelta la mayor trama de pinturas falsificadas del Siglo XIX | Crónica económica (cronicaeconomica.com)), habiendo defendido –logrando absolución- casos de gran repercusión nacional como el de Canal 9, Caso Ópera, Gürtel, Malaya, Púnica, diferentes ramas separadas de los ERES o, ya en la Región, Limusa, Barraca, Acal, Novo Carthago, Cala Cortina, Umbra, Valley, Camelot, Liber, Biblioteca, Roblecillo, Lienzo, Fraude del AVE, Ninnete, Nueva Condomina, Visser o el crimen de los Holandeses (María Rosa Vázquez queda libre de sospecha por el crimen de los holandeses | La Verdad), entre otras.