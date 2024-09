Un abogado penalista de trinchera aumenta su presencia internacional tras el caso Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta puso en el ojo del huracán de la opinión pública a este abogado hispano colombiano que llevaba 12 años cosechando éxitos como abogado penalista en Madrid, hasta el punto de haber sido contratado como colaborador en el programa de televisión dirigido por la prestigiosa periodista Ana Rosa Quintana.

Era una cara conocida por muchos como colaborador de diferentes programas de TVE1, Antena 3 o la Sexta en donde había trabajado con Susana Griso o Silvia Itxarrondo. A sus 30 años consiguió probar en el Tribunal Supremo la inocencia de un cliente condenado a 19 años lo que le valió el respeto dentro de los compañeros del derecho penal. Sin embargo, su papel habiendo sido el abogado estrella del juicio a Daniel Sancho al ser el representante legal de la familia Arrieta, y dejando clara a la opinión pública su forma de ser, cercano, humilde y carismático ha hecho que su despacho de abogados Ospina Abogados se lance como uno de los mejores despachos penalistas con experiencia internacional.

Los éxitos en la esfera internacional

No fue el caso de Daniel Sancho el primero en el que Ospina había sido contratado por sus clientes que apostaban por la fuerza de su juventud y su gran carisma. Quienes conocen a Ospina saben de él, que escucha antes de hablar para empatizar con su rival haciendo de él un gran negociador.

Así, Juango, como es conocido en la profesión ha participado en varios procesos de trascendencia internacional. Desde su colaboración en la asistencia de una ciudadana española detenida en Alemania por tráfico de drogas, consiguiendo que la misma finalmente cumpliera su pena en España. A la asistencia de un ciudadano español detenido en Francia por un delito informático. O su viaje a Colombia o Brasil para asistir en origen a clientes en vueltos en solicitudes de detención internacional.

Preguntado por si conoce las leyes de los países en donde colabora responde: “no me contratan por saber el derecho nacional, que, por supuesto desconozco, sino por la estrategia, el sentido común, en definitiva, el instinto jurídico de cómo se debería de llevar un caso”, refirió recientemente en una entrevista. “Me apasiona tener que conocer otra cultura, viajar, empatizar con nuestros abogados en los países de referencia los abogados contrarios o fiscales, aparentemente todo resulta diferente pero en el fondo tenemos problemas similares, la salud, la familia, los amigos, tener nuestro hogar”.

La clave es un asunto de trascendencia internacional

“Muchas son las variables a tener en cuenta. Desde la cultura, saber a dónde vas, el idioma. Por ello gran parte del éxito te lo dará el abogado local, tu interlocutor, y las personas de apoyo, que en muchos casos no solo son abogados”. “Un proceso judicial fuera de España, en Latinoamérica o en Asia, no se mueve simplemente o estrictamente desde una perspectiva jurídica. Importa mucho el rol humano, el respeto a las instituciones y a la opinión pública”. “No se puede llegar siendo el más listo de clase porque eso es demostrar no entender nada”, expone de una forma sosegada y muy desenvuelto ante las cámaras.

Ospina coincide, y así lo hizo valer en el caso de Edwin Arrieta, en la importancia de contratar un socio local solvente hasta el punto de tener que contratar dos despachos de abogados diferentes en Tailandia para poder entender bien el proceso.

El siglo XXI está cambiando la forma de relacionarnos en un mundo cada vez menos humano, y con ello la falta de profesionales capaces de entender los retos de muchos de sus clientes más allá de sus fronteras, cegados en los libros de textos o en conductas que sobrepasan los estándares propios de un contrato. Acostumbrados a dar con profesionales especializados en un área específica el perfil de este abogado penalista con raíces en dos continentes hacen de él un acierto para aquellos casos en donde la búsqueda de lo imposible a veces se hace realidad.