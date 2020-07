Accidentes de tránsito: causas más comunes

Entre más pasa el tiempo, van incrementando el número de fallecidos en carreteras de España. Tan solo en 2016 tal cifra llegó a 1.160 personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Hoy, 14 años después es preocupante como siguen aumentando estos números. Las causas son variadas, y analizarlas nos ayudará a crear consciencia de nuestras acciones ante la posibilidad de herir a otros o que los resultados sean irreparables.

Causas más frecuentes de los accidentes de tránsito en España

De acuerdo a la DGT, las causas de accidentes de tránsito son cada vez más. Sin embargo, la alta velocidad y el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas son las más frecuentes. Al analizar cada una, debemos tener en cuenta que de acuerdo a estas, el actor podría llegar a someterse a un juicio, e incluso ser condenado a varios años de prisión.

Conducir a exceso de velocidad

Sin duda una de las infracciones más frecuentes en el mundo. La mayoría de los que pisan el acelerador más de lo debido sienten una emoción hilarante. No obstante, todo esto se acaba ante un accidente, que en muchos casos es fatal.

El exceso de velocidad conlleva a la pérdida del control del automóvil. Si el conductor es responsable, podría reaccionar fácilmente aunque una situación imprevista en la carretera. Pero cuando vamos a una velocidad superior a la permitida, es casi imposible lograr salir ilesos.

Al estar presentes otros factores como la lluvia, se hace aún más fácil que ocurra un accidente. Por ejemplo, aumentan las posibilidades de hacer aquaplaning, que lleva en muchos casos a un final trágico. Mientras tanto, impactar contra otro vehículo, un edificio o animal es mucho más potente cuando la velocidad no es la correcta. Así, no solo corre peligro el conductor sino también personas que puedan encontrarse alrededor.

Consumo de alcohol o drogas mientras maneja

Vale mencionar que una persona que haya bebido una copa y media de cerveza puede dar positivo en una prueba de alcohol en carretera. Se sabe que más del 60% de los casos de accidentes que ocurren en España están relacionados con este aspecto.

En vista del gran peligro que supone conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, se ha establecido una regulación dura para este tipo de delito contra la seguridad vial. Es así como el actor puede ser sometido a un procedimiento legal. Si ese es tu caso, lo mejor es que pidas ayuda a un abogado juicio alcoholemia, para que lleve tu caso.

JR Abogados, especialistas en delitos contra la seguridad vial te podrá asesorar sobre qué hacer para reducir la condena ante un juicio de alcoholemia. Puede que no te libres de las responsabilidades, pero si podrás atenuar un poco la pena. Sin duda, una experiencia que no quieres vivir. De allí la importancia de ser responsable ante el volante y no ante un juez.

El uso de teléfono móvil mientras maneja

Otra de las causas más comunes e irresponsables de un accidente de tráfico. En esta sociedad hiperconectada para casi imposible no contestar el teléfono, aun cuando estamos frente al volante. Es lamentable como un simple vistazo rápido al teléfono puede llevarte a hacer daño a otros o atentar contra tu propia vida.

Más de 190 mil multas se imponen al año a ciudadanos que conducen con el teléfono en la mano. Aun cuando creamos que estamos capacitados para hacer más de una cosa a la vez, debemos tener presente que conducir debe tener toda nuestra atención porque no solo implica nuestro transporte; también se debe considerar nuestro alrededor y por supuesto, la seguridad vial.

Por supuesto, hay algunas alternativas que podemos utilizar para utilizar el teléfono sin necesidad de quitar la vista del camino. Sin embargo, lo mejor es que mientras vamos conduciendo, esta sea nuestra actividad prioritaria.

Ahora bien, hay otras causas en las que no tenemos mucha culpa; por ejemplo, la fatiga. Esta es una de los miedos más comunes de los conductores, sobre todo los que deben viajar de noche. De acuerdo a la DGT más del 20% de los accidentes están relacionados de forma indirecta con la fatiga. Esta hace que perdamos la concentración, el sentido de alerta y la velocidad de una reacción ante un accidente.