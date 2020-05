Los servicios de asesoría más solicitados en la época del COVID-19

La crisis del COVID-19 ha causado un daño económico que pocos podían pensar hace tan sólo un mes. En España, la declaración del Estado de Alarma y la obligación de estar recluidos en casa ha llevado al cierre a miles de empresas. Una situación extrema que llevó al Gobierno a tomar una decisión de impulsar los ERTES a cambio de una serie de ventajas fiscales para evitar el despido masivo de trabajadores y, por tanto, el hundimiento de la economía española.

En la Comunidad de Madrid, hasta el pasado 15 de abril según los últimos datos hechos públicos, se había registrado más de 420.000 trabajadores afectados por ERTEs, lo que pone de manifiesto la envergadura de la situación por la que atraviesa España. En cuanto al número de expedientes de regulación de empleo temporal, Madrid registró un total de 63.704, siendo los sectores más afectados los de hostelería, comercio y reparación de vehículos, según los datos de la Consejería de Economía.

Para llevar a cabo toda la tramitación de ERTEs, que llegó a colapsar durante los primeros días a una administración pública que tuvo que gestionarlos de forma online, la figura de la asesoria se ha convertido en vital para las empresas y autónomos. Sin ellos y sin su conocimiento, el trámite de este tipo de solicitudes hubiera sido muy difícil a la hora de acogerse a las diferentes soluciones que el Gobierno ha ofrecido para capear de la mejor forma posible la situación actual.

El sector de la asesoria fiscal madrid vive, en estos momentos, una situación inédita debido precisamente al aluvión de expedientes que han tenido que tramitar para lograr el mayor beneficio de sus clientes. Nunca antes la figura del asesor fiscal ha sido tan importante, ya que además de sus conocimientos es fundamental la celeridad con la que trabaja, ya que de ella depende también el hecho de que sus clientes puedan cobrar las ayudas previstas en el Decreto Ley que el Gobierno aprobó.

Tal y como explican desde gestoring.es, “la importancia de nuestro trabajo no sólo recae en que el buen trámite les va a permitir acogerse a las ayudas directas sino que de él también va a depender que los bancos aprueben la concesión de créditos blandos o demorar el pago de una hipoteca, por ejemplo”.

La asesoría laboral para trabajadores

Además de la asesoría fiscal, el asesor laboral también se ha convertido en una figura imprescindible para miles de trabajadores que, de la noche a la mañana, han visto como la crisis del Coronavirus ha afectado a su trabajo de una forma directa y demoledora.

En este sentido, son miles las consultas que desde gestoring.es han estado solucionando a sus clientes. Entre las más habituales se encuentran las relacionadas con despidos, ERTES, contagios del coronavirus, medidas de prevención en el puesto de trabajo, la modificación de los horarios a la hora de trabajar...

La excepcional situación que vive el país ha llevado al límite la situación económica y el entorno habitual de trabajo, modificando hábitos de una forma nunca vista hasta el momento. Además, algunas lagunas en los reales decretos promulgados han generado dudas entre las empresas y trabajadores a la hora de saber si podían ir a trabajar o serían multados o si un empleado tiene la obligación de ir a su puesto de trabajo cuando puede hacer su función por teletrabajo.

Saber transmitir la realidad al cliente

El trabajo de los asesores no es sólo tramitar expedientes, rellenar formularios y presentar documentos por vía telemática. La comunicación con el clientes es esencial para poder transmitirles con certeza cuáles son los derechos a los que puede acogerse en función de la situación de su empresa o del sector al que pertenece, entre otros asuntos.

El motivo: una gran parte de la gente cree que tiene derecho a todas las ayudas que se ve en televisión sin entrar en la letra pequeña del Real Decreto. Y, aquí, la labor de asesoria online es fundamental para evitar que, en caso de que en el futuro haya una revisión del trámite realizado, esta termina con una denegación de la misma y el posible origen de numerosos problemas.

En este sentido, las denegaciones de ERTES que están llegando desde el Gobierno son sobre todo las relacionadas con negocios que, según el Real Decreto, no estaban obligados a cerrar. En estos casos, los que presentan quieren acogerse a ayudas por cese de actividad en lugar de por la caída de ingresos de más de un 75% pueden ver rechazadas sus solicitudes y no tener tiempo ya suficiente para presentar un nuevo trámite. Por tanto, contar con una buena asesoría es fundamental para no caer en errores graves.