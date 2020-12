El boxeo en un momento crítico: la demanda de Canelo Álvarez a Golden Boy

La demanda de Canelo Álvarez a Golden Boy y DAZN representa uno de los momentos más críticos en la industria del boxeo. El conflicto ha traído más de un problema aparejado que pone a todo el entorno en una situación complicada.

Hace tiempo que no se escuchaban noticias controvertidas por parte del mundo del ring, sin embargo, tras la reciente demanda de Canelo Álvarez a la agencia con la que había firmado contrato en 2018, se plantea un nuevo escenario y se han sembrado todo tipo de dudas alrededor. ¿Qué se espera para el futuro? ¿Cómo repercute esta demanda?

Presunto incumplimiento contractual

Hace unas semanas el hecho fue noticia. Saúl “Canelo” Álvarez había presentado una demanda contra su agencia, Golden Boy (cuya imagen principal es Oscar de la Hoya), por presunto incumplimiento del contrato firmado algunos años antes, concretamente en 2018. Sin embargo, no sólo demandó a Golden Boy, sino que DAZN también se llevó su parte, la productora de streaming asociada a su imagen. Para muchos, la demanda se convirtió en una verdadera sorpresa, y para otros, en una amenaza para la economía del mundo del boxeo. Aquel contrato que habían logrado firmar en 2018 representaba uno de los más oportunos para la industria, con once peleas pactadas que serían retransmitidas a través de DAZN. Sin embargo, estas peleas no se han concretado y Canelo denuncia no haber peleado en todo lo que va del 2020.

Según la información que ha trascendido, las diferencias entre la agencia, la compañía de streaming y el boxeador, no son de ahora. Ya después de haber firmado su contrato empezaron a vislumbrarse ciertos resquemores, discusiones en cuanto al trabajo que se preveía. Aparentemente, DAZN habría tenido la intención de reducir el salario del boxeador, sin haber siquiera presentado alternativas a este pago ni fechas oficiales para su regreso al ring, según la queja del mismo Álvarez. El deportista insiste en que su contrato debería estar cumpliéndose al pie de la letra, y que desde la fecha hasta ahora, todavía esto no ha sucedido: DAZN transmitió tan sólo tres peleas, y Golden Boy no le garantizó las once peleas que debía llevar a cabo según su acuerdo millonario.

¿Qué significa para la industria?

La información más completa ha salido, como siempre, en la página de noticias de boxeo por excelencia, Izquierdazo, donde es posible adelantar algo de lo que supone esta demanda para la industria del boxeo. En primer lugar, y como mencionamos algunas líneas más arriba, el contrato de Golden Boy, DAZN y Canelo Álvarez, era uno de los más poderosos y lucrativos hasta la fecha. Para la industria suponía una buena fuente de ganancias y la posibilidad de que un boxeador de alto rango tuviera mayor visibilidad, con la participación conjunta de figuras importantes, como Oscar de la Hoya, y el equipo de DAZN. La demanda de Canelo ha puesto en jaque todo esto, ya que además se declaró como “agente libre”, es decir, que tiene la libertad de escoger con quién trabajar de ahora en adelante.

Sin duda, uno de los más importantes reclamos de Canelo Álvarez es el de poder volver al ring. Tras un año complejo para todas las industrias, la posibilidad de reanudar actividades como ésta, se han visto cuanto menos, un tanto obstaculizadas. Sin embargo, el boxeador quiere más que cualquier otra cosa, continuar estando presente, sin perder de vista que se encuentra en el punto más álgido de su carrera. Canelo tiene apenas treinta años y su salud no podría estar mejor.

Como si fuera poco, el reclamo de Canelo Álvarez a DAZN y Golden Boy completa una suma de 280 millones. Tal importe no son (para nada) buenas noticias, teniendo en cuenta además, que este conflicto trajo otros problemas aparejados, tanto para la compañía de streaming como para la agencia, alejando posibles acuerdos futuros y quitando de la vista, la posibilidad de nuevos eventos, figuras y carteleras. Es importante destacar que DAZN y Golden Boy son dos grandes pilares de la industria del boxeo, y si la balanza cayera del lado del boxeador, podría significar una crisis de dimensiones monumentales. Incluso parece ser que, ahora, DAZN y Golden Boy también se encuentran enfrentados, y la compañía de streaming podría llegar a dejar de prestar servicio en Estados Unidos a partir del año que viene.