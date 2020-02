Carlos Lesmes volverá a aprobar nombramientos en el Supremo el próximo mes

El Consejo General del Poder Judicial retomará los nombramientos de cargos judiciales en el mes de marzo. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha mostrado su voluntad de reactivar el procedimiento, según fuentes consultadas por El Confidencial Digital, debido a que las negociaciones para renovar el órgano no avanzan. Preocupa especialmente la situación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El proceso para renovar a tres magistrados de esta Sala ya estaba iniciado; las plazas se habían ofertado y los candidatos estaban presentados, solo quedaba elaborar las ternas para que los vocales votaran cuando todo se paralizó. Fuentes del organismo aseguran que dejar este proceso a medias no es responsable y por eso, la Comisión Permanente pone en el horizonte mediados de marzo para comenzar el proceso y que el Pleno pueda votar los titulares que están pendientes.

Preocupación por el Supremo

Son tres los magistrados de la Sala II del Supremo que se han jubilado. La existencia de estas tres vacantes supone un 20% de su planta, por lo que de prolongarse esta situación, la actividad del Alto Tribunal podría verse afectada.

El problema más importante vendría en caso de que se tuviera que juzgar ahora a otros encausados del ‘procés’. Si el Parlamento Europeo levanta la inmunidad sobre Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, y Bélgica entrega a España a los dirigentes independtistas, la Sala Penal será la encargada de juzgarlos y en esta situación no habría magistrados suficientes, entre jubilaciones y “contaminación”.

Magistrados “contaminados”

La mayoría de los 15 magistrados de la Sala II están “contaminados” porque ya han intervenido de alguna manera en la causa. Actualmente a los siete magistrados que han integrado la Sala del 'procés' hay que sumar al instructor Pablo Llanera, a los tres magistrados de la Sala de recursos durante la instrucción y a la jueza Carmen Lamela, "contaminada" por haber instruido la causa con el mayor de los Mossos d’Esquadra en la Audiencia Nacional.

Si la renovación se produjera, el Alto Tribunal dispondría de cinco jueces que no han intervenido en ninguna fase previa de la causa del ‘procés’. Sobre estos cinco no podría, en principio, sostenerse la falta de imparcialidad objetiva.

Jubilaciones y nuevas entradas

La Sala Penal del Supremo se producirá la jubilación de Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, los tres formaron parte del tribunal que juzgó el procés.

Para cubrir las vacantes se han presentado ya 28 candidatos. Entre ellos, once son magistrados de la Audiencia Nacional como su presidente, José Ramón Navarro, el juez instructor de numerosos casos de corrupción, José de la Mata, la presidenta del tribunal que juzga al ex mayor de los Mossos d'Esquadra, Conecepción Espejel y Teresa Palacios.

Paralización provisional

Además también está pendiente la renovación de la presidencia dely la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El pasado 16 de enero, el CGPJ decidió paralizar los nombramientos de cargos judiciales. Ya en este acuerdo se hablaba de provisionalidad: “los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esta renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia”. Y ese proceso prudencial, considera Lesmes, termina a mediados de marzo.

El proceso de negocación no avanza y no tiene visos de que vaya a producirse en los próximos meses cercanos, por los que los vocales no están dispuestos a hacer dejación de sus funciones. El CGPJ ya había renovado hasta 43 puestos de relevancia en diversos tribunales, 12 en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en tribunales autonómicos y 15 en audiencias provinciales, estando en funciones.