Cómo la mediación educativa fomenta la colaboración y el entendimiento en el aula

La mediación educativa se presenta como un enfoque innovador y efectivo para resolver conflictos en el entorno escolar, destacándose por su carácter colaborativo y constructivo. En lugar de recurrir a soluciones punitivas o a la imposición de decisiones unilaterales, la mediación educativa actúa como un puente que facilita el diálogo y la comprensión mutua entre las partes involucradas. Su esencia radica en el principio de que, a través del entendimiento y la cooperación, es posible encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas, promoviendo un ambiente más armonioso y respetuoso en la comunidad escolar.

A diferencia de otros métodos de resolución de conflictos, la mediación educativa se centra en el proceso de comunicación y en el desarrollo de habilidades para resolver disputas de manera pacífica. En lugar de señalar culpables o imponer castigos, el objetivo es comprender el problema desde diferentes perspectivas y ayudar a las partes a trabajar juntas para encontrar una solución aceptable para todos. Este enfoque no solo busca resolver el conflicto inmediato, sino también fomentar una cultura de respeto y empatía que perdure en el tiempo.

La neutralidad del mediador juega un papel crucial en este proceso. Un mediador efectivo debe mantener una postura imparcial y equidistante, evitando cualquier sesgo que pueda influir en el desenlace de la mediación. La neutralidad asegura que el proceso sea justo y equitativo, permitiendo que las partes involucradas se sientan escuchadas y respetadas.

El proceso de mediación escolar generalmente comienza con la identificación del conflicto, seguido por la explicación del proceso a las partes involucradas y la facilitación de una conversación abierta y respetuosa. Los mediadores, que suelen ser formados y capacitados en técnicas de comunicación y resolución de conflictos, guían a los participantes a través de este proceso, ayudando a generar soluciones conjuntas y realizando un seguimiento para garantizar la efectividad de los acuerdos alcanzados.

Entrevistamos a David Naranjo para que nos cuente en profundidad los principales rasgos de la mediación educativa.

¿Cómo definirías la mediación educativa y en qué se diferencia de otros métodos de resolución de conflictos en el entorno escolar?

La mediación educativa es una forma mucho más colaborativa y constructiva de manejar los conflictos, es como un puente que ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa a resolver sus conflictos a través del diálogo y el entendimiento mutuo. En lugar de imponer una solución, se trata de que las partes en conflicto encuentren una solución que funcione para todos, durante este proceso contaran con la ayuda de un mediador neutral y del equipo de mediadores del centro.

Lo que la diferencia de otros métodos, es que no se centra en castigar a alguien o en señalar a un “culpable”, sino en comprender el problema y en enseñar habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. La mediación busca que todos los involucrados se sientan escuchados y trabajen juntos para encontrar una solución que funcione para ellos.

¿Cuál es el papel de la neutralidad en la mediación escolar y cómo se asegura que el mediador mantenga esta neutralidad?

La neutralidad en cualquier proceso de mediación es clave porque el mediador es un facilitador imparcial que no toma partido y ayuda a resolver el conflicto de manera justa, sin dejar que sus propias opiniones o sesgos influyan en el proceso.

¿Cuál es el proceso típico de mediación en un conflicto escolar, desde la identificación del conflicto hasta la resolución?

Primero, identificamos el conflicto, este puede ser detectado por cualquier miembro de la comunidad escolar, lo importante es que las partes involucradas estén dispuestas a participar de manera voluntaria, entonces nos reunimos con ellas y les explicamos el proceso de mediación escolar y todas las reglas básicas de la misma de forma sencilla.

Luego, escuchamos a cada uno para entender sus puntos de vista, para entender, acotar e identificar el conflicto.

Después, facilitamos una conversación donde ambas partes pueden expresar sus necesidades y buscar una solución juntos, desde el equipo mediador, nos encargamos de que se escuchen sin interrupciones, con respeto, y de que el ambiente sea lo más calmado posible.

Para acordar como van a resolver el problema las partes van proponiendo alternativas y se busca una que sea justa y satisfactoria para ambas, si llegamos a un acuerdo, lo formalizamos.

Finalmente hacemos un seguimiento para ver si todo va bien o si hay que hacer ajustes.

¿Cómo se preparan y capacitan los mediadores escolares? ¿Qué habilidades son clave para desempeñar este rol de manera efectiva?

Los mediadores escolares, ya sean docentes, estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa, pasan por un proceso de formación, esta capacitación incluye aprender sobre técnicas de comunicación, gestión de emociones y resolución de conflictos etc. También se forman en escucha activa, porque el objetivo no es solo oír lo que dicen las personas, sino entender lo que realmente necesitan.

El equipo mediador escolar se prepara a través de talleres o programas de formación contemplados en el propio plan de mediación que debe estar incluido en el Plan de Convivencia del centro

En el caso del mediador que dirige el equipo necesita de un título habilitante como mediador.

¿Qué beneficios has observado en las escuelas que implementan la mediación como método regular para resolver conflictos?

Los beneficios son increíbles. Cuando las escuelas implementan la mediación de forma regular, los cambios son muy positivos para el conjunto de la comunidad escolar

Uno de los mayores beneficios es que se genera un ambiente más pacífico. Otro avance muy importante es que los se desarrollan habilidades sociales y emocionales. La mediación enseña a manejar emociones, a ponerse en el lugar del otro y a comunicarse mejor. Esto no solo los ayuda en el aula, sino también en su vida personal. En general se fomente un entorno de empatía y responsabilidad

Cuando el programa tiene ya un recorrido, se produce una reducción de la cantidad de conflictos que llegan a instancias más serias.

¿Cómo contribuye la mediación a mejorar el clima escolar y la convivencia entre los estudiantes, profesores y padres?

La mediación tiene un impacto muy positivo en el clima escolar porque transforma la manera en que todos los miembros de la comunidad escolar se relacionan y resuelven conflictos. En lugar de que los problemas se conviertan en conflictos o sanciones, se promueve el diálogo y el entendimiento.

Entre los estudiantes, la mediación les enseña a escucharse mutuamente, a entender que pueden tener diferentes puntos de vista, pero que eso no significa que uno tenga que ganar y el otro perder. Esto genera un clima de más respeto y colaboración.

Para los profesores y personal no docente del centro, al tener una herramienta como la mediación, se reduce la cantidad de conflictos que interrumpen el día a día. Esto genera un ambiente educativo más positivo.

Igualmente, cuando la mediación es parte de la cultura escolar, los padres ven que la escuela no solo sanciona o castiga, sino que educa a sus hijos en cómo resolver problemas de manera pacífica y responsable.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la implementación de la mediación en los centros educativos?

Uno de los mayores desafíos al implementar la mediación en las escuelas es, sin duda, el cambio de mentalidad. Muchas veces, estamos acostumbrados a resolver conflictos con sanciones o castigos, y cambiar esa dinámica para enfocarse en el diálogo y la cooperación no es algo que ocurra de la noche a la mañana.

Otro reto es la formación adecuada. Para que la mediación funcione bien, es necesario que los mediadores, reciban una capacitación sólida. Y no solo es aprender técnicas, sino que deben desarrollar habilidades como la paciencia, la escucha activa y la imparcialidad. Esto lleva tiempo y compromiso por parte de toda la comunidad educativa.

También está el desafío de la continuidad. No basta con hacer una o dos sesiones de mediación, es necesario que sea algo constante, una herramienta que se use regularmente, que este implementada en el Plan de Convivencia del centro.

Por último, a veces hay resistencia porque se percibe que la mediación es “demasiado blanda” o que no tiene el mismo peso que un castigo tradicional. Sin embargo, a medida que se ven los resultados, como la mejora en la convivencia y la disminución de conflictos graves, esa resistencia suele disminuir.

¿Cómo se pueden superar las resistencias de los distintos actores escolares (profesores, padres, estudiantes) ante la mediación?

Para superar resistencias, lo clave es educar y comunicar. Explicar claramente los beneficios de la mediación.

Superar las resistencias a la mediación en el entorno escuela puede ser todo un reto, es fundamental informar bien a todos los involucrados sobre qué es la mediación y, sobre todo, qué no es. A veces la propia comunidad escolar piensa que es una manera "blanda" de tratar los conflictos o que no se toman en serio los problemas, cuando en realidad es todo lo contrario: es una herramienta para resolver los conflictos de raíz, no solo castigarlos.

¿En qué tipos de conflictos dentro del entorno escolar crees que la mediación es más efectiva?

La mediación es tremendamente efectiva en prácticamente todos los conflictos del entorno escolar, pero funciona especialmente bien en aquellos que implican malentendidos o problemas de comunicación entre los estudiantes. Por ejemplo, los típicos roces entre compañeros, como cuando alguien siente que lo han ignorado o excluido, o cuando hay rumores que generan tensiones. En estos casos, la mediación ayuda a que las partes se escuchen de verdad y puedan aclarar las situaciones.

También es muy útil en conflictos relacionados con la convivencia diaria, como peleas por el uso de espacios comunes, discusiones por trabajos en grupo, o incluso problemas de bullying leve, cuando aún no ha escalado a algo más grave. En estos casos, la mediación puede frenar el conflicto antes de que empeore.

En resumen, la mediación es más efectiva en conflictos donde el problema de fondo es la falta de comunicación o la convivencia diaria. No solo resuelve el conflicto actual, sino que enseña a los estudiantes a comunicarse mejor y a resolver por sí mismos futuros problemas.

¿Cómo se aborda la mediación en casos donde hay un desequilibrio de poder, por ejemplo, en situaciones de acoso escolar (bullying)?

Abordar la mediación en casos de acoso escolar, o bullying, puede ser delicado, En estos casos, es crucial manejar la situación con mucho cuidado para no exacerbar el problema.

Es muy importante evaluar la situación con detalle. Antes de llevar a cabo una mediación formal, es fundamental entender bien el contexto del conflicto. A veces, puede ser necesario hacer intervenciones previas para asegurar que todas las partes estén listas y dispuestas a participar en la mediación.

Cuando se trata de acoso escolar, la seguridad y el bienestar del estudiante afectado deben ser la prioridad. En estos casos, la mediación puede centrarse en encontrar maneras de proteger al estudiante víctima, garantizando que se sienta seguro y respetado durante todo el proceso.

La mediación en estos contextos no siempre implica reunir a las partes en conflicto cara a cara. A veces, es más adecuado trabajar primero de manera individual con cada parte.

En casos de bullying se puede usar la mediación para educar al agresor sobre el impacto de su comportamiento y ayudarle a entender las consecuencias emocionales que causa. Al mismo tiempo, se puede apoyar al estudiante afectado con estrategias para fortalecer su confianza y buscar medidas para prevenir futuros incidentes.

¿Cómo ves la evolución de la mediación en el ámbito educativo en los próximos años?

La evolución de la mediación en el ámbito educativo en los próximos años me parece bastante prometedora. Estoy viendo que cada vez más centros educativos están reconociendo sus beneficios y están integrándola de manera más sistemática en sus programas y Planes de Convivencia. Creo que en el futuro veremos una mayor formalización y expansión de estos programas.

Además, creo que la mediación se integrará más en el currículo escolar. No solo como una herramienta para resolver conflictos, sino como una parte fundamental de la educación emocional y social de los estudiantes. Esto ayudará a que los niños y jóvenes desarrollen habilidades de comunicación y resolución de problemas desde una edad temprana.

Por último, creo que habrá un mayor énfasis en la prevención. En lugar de esperar a que surjan conflictos, los centros estarán más enfocados en enseñar habilidades para la resolución de conflictos y la comunicación efectiva como parte de la educación diaria. Esto ayudará a crear un ambiente escolar más armonioso y a reducir la necesidad de mediación en el futuro.

¿Qué rol pueden jugar las tecnologías digitales en la mediación escolar? ¿Crees que podrían surgir nuevas formas de mediación en el entorno virtual?

Actualmente los niños y jóvenes en su gran mayoría son ya nativos digitales por lo tanto las diversas tecnologías forman parte ya de su día a día

Las tecnologías digitales pueden hacer la mediación escolar más accesible y flexible. Las videollamadas permiten hacer mediaciones a distancia, y las plataformas en línea pueden ofrecer recursos y seguimiento. Además, surgirán nuevas formas de mediación en el entorno virtual, como espacios de resolución de conflictos en realidad virtual o herramientas interactivas para ayudar en el proceso.

Las tecnologías pueden proporcionar herramientas educativas como videos, juegos y simulaciones que enseñan habilidades de resolución de conflictos y comunicación efectiva. Estos recursos pueden complementar la formación de mediadores y educar a toda la comunidad escolar sobre cómo manejar conflictos de manera constructiva.

¿Podrías compartir algún caso de éxito en mediación educativa que hayas presenciado o en el que hayas participado?

Un caso que recuerdo y me sorprendió incluso a mí mismo como mediador, fue en una Instituto donde había un caso de bullying entre dos estudiantes. Utilizamos la mediación para establecer canales de comunicación entre ellos y que ambos pudieran hablar sobre la situación.

Lo increíble fue que, al sentarse en la sesión de mediación, el estudiante agresor se dio cuenta del impacto que sus acciones tenían y de las que en realidad no era consciente, el estudiante afectado pudo expresar cómo se sentía sin miedo al haberse generado un entorno en el que se sentía seguro. Al final, no solo se resolvió el conflicto, sino que se llegaron a implementar recursos de justicia restaurativa. Fue un gran ejemplo de cómo la mediación puede transformar una situación difícil en una oportunidad de crecimiento para todos y de cómo la mediación puede transformar una situación dolorosa en una oportunidad de entendimiento y cambio positivo.

¿Qué lecciones clave se pueden aprender de esos casos para aplicarlas en otros contextos escolares?

De ese caso, aprendí que la mediación no solo resuelve conflictos, sino que también abre puertas a un entendimiento profundo entre las partes. Es clave crear un entorno seguro donde todos se sientan cómodos para expresar sus sentimientos. Además, cuando el agresor entiende el impacto de sus acciones, puede cambiar su comportamiento. Implementar recursos de justicia restaurativa ayuda a reparar relaciones y fomenta un cambio positivo. Estas lecciones muestran cómo la mediación puede convertir situaciones dolorosas en oportunidades para el crecimiento y la comprensión en otros contextos escolares.

¿Cómo crees que puede formarse y mantenerse un buen mediador escolar a lo largo del tiempo?

Formar y mantener un buen mediador escolar es como cuidar una planta, necesita atención continua y el ambiente adecuado. Para formar y mantener a un buen mediador escolar, es crucial tener una buena formación inicial y luego seguir aprendiendo con talleres y cursos adicionales. La práctica constante también es clave, cuanto más se medie, más se aprende. Además, es útil reflexionar sobre cada caso y conectar con otros mediadores para compartir experiencias y consejos.

¿Qué consejos darías a las escuelas que están considerando implementar programas de mediación?

Es fundamental contar con una buena planificación, es fundamental que se definan claramente los objetivos del programa y cómo se integrará en la cultura escolar. Hay que asegurarse de tener un plan detallado que incluya cómo se formarán los mediadores, qué tipo de conflictos se abordarán y cómo se evaluará el éxito del programa.

También es muy importante involucrar a toda la comunidad escolar, hay que animar a todos los miembros de la comunidad escolar a participar en el proceso. La participación activa ayuda a construir una cultura de colaboración y respeto.

¿Qué te llevó a especializarte en mediación educativa? ¿Hubo algún evento específico que te motivó?

Fue una combinación de experiencias personales en mi entorno escolar más cercano y el reconocimiento del potencial transformador de la mediación en este entorno lo que me llevo a dicha elección.

En concreto el suceso que marcó el inicio de mi interés fue una situación en un Colegio donde un conflicto escaló a un nivel bastante serio, y el impacto en todos fue muy evidente. En ese momento, me di cuenta del potencial de la mediación como una herramienta que no solo resolviera el problema inmediato, sino que también ayudara a los estudiantes a desarrollar habilidades para manejar futuros conflictos por sí mismos. Vi cómo la mediación podía transformar una situación negativa en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como mediador y formador en este ámbito?

Lo que más disfruto de mi trabajo como mediador y formador es ver el cambio positivo en las personas y en el ambiente escolar. Disfruto del potencial transformador de la mediación y de la perspectiva de estar sembrando para el futuro, de poder poner mi piedrecita para mejorar la sociedad.