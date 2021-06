Encuentra la mejor ayuda para cancelar tus deudas

¿Tienes deudas con uno o con distintos acreedores, y no sabes cómo llevar a cabo un correcto plan de pagos? En estos tiempos difíciles, en los que la pandemia ha cambiado completamente las modalidades para realizar trámites y procedimientos legales, contar con expertos que ayuden a realizar ciertas negociaciones con tus acreedores y lleguen a soluciones posibles para saldar tus deudas, puede ser la mejor opción.

Cómo negociar con los acreedores

Una de las razones más importantes por las que contratar los mejores especialistas en soluciones y en gestión de deudas, como Deudafix, con el fin de recibir ayuda cancelar deudas, es que estos serán los indicados para realizar las mejores negociaciones con los acreedores.

Dichos expertos conocen todos los procedimientos y las formas de llevar a cabo la mejor negociación para el cliente, logrando beneficios, como el perdón de una parte de la misma o la posibilidad de planes de pago ajustados a las posibilidades del deudor.

Estos profesionales al momento de conseguir cancelar deudas, comenzarán las negociaciones realizando una propuesta de pago para cada uno de los acreedores, que estos podrán aceptar o rechazar; y en el caso de que estas propuestas sean rechazadas, los expertos en gestión de pagos insistirán realizando otra propuesta de cancelación, para llegar de esta forma a un acuerdo.

También se realizará un estudio previo y un análisis de la situación para conocer de forma concreta los importes que se adeudan. Pueden existir algunos casos en los que la cantidad adeudada pueda ser inexacta, de forma que los gestores se encargarán de realizar todas las consultas necesarias para conocer la deuda exacta.

Una vez que los acreedores hayan aceptado el plan de pagos propuesto, los especialistas también verificarán que estos reciban los pagos acordados de forma ordenada; así como solicitarán un congelamiento del devengo de intereses y de cualquier tipo de cargo que tenga que ver con la deuda.

3 pasos para librarse de las deudas

¿Estás buscando cancelar completamente tus deudas para evitar mayores inconvenientes y seguir produciendo?

No importa si eres un autónomo, una persona física o una persona jurídica, siempre tendrás la oportunidad de librarte de tus deudas, gracias a los servicios de gestión que ofrecen los más importantes especialistas para cancelar deudas en Madrid, como Deudafix, que son líderes a la hora de solucionar todos estos problemas.

Librarte de las deudas también puede significar un alivio, que te quitará el estrés para poder continuar con tus actividades de forma eficiente y productiva, sin tener que pensar más en que los acreedores te están persiguiendo para recibir su dinero.

Asesoramiento gratuito

Cuando no sepas cómo llevar una correcta gestión de tus deudas, puedes contactar con los especialistas, de forma que evaluarán tu situación y los diferentes procedimientos que se pueden seguir para llevar a cabo una correcta gestión de tus deudas, para así poder solventarlas de la forma más conveniente para ti.

Exoneración total

Cancelar todas tus deudas ahora es mucho más fácil, gracias a un proceso que se encuentra disponible, tanto para ciudadanos, como para residentes españoles, y que es la Ley de Segunda Oportunidad.

Es importante para lograr obtener beneficios, como una considerable rebaja en las deudas o la posibilidad de poder solventar todas las deudas de forma espaciada en una determinada cantidad de tiempo.

Gracias a esta ley, y a la gestión de estos expertos en deudas, las mismas podrán ser canceladas de la forma más conveniente.

Cuotas mensuales más bajas

La Ley de Segunda Oportunidad significa una de las grandes soluciones para cancelar las deudas, pero en algunos casos particulares no se puede llevar a cabo. Esto no quiere decir que no exista una solución para los pagos que deben realizar este tipo de deudores.

Los expertos realizarán una reestructuración de las deudas contraídas, con el fin de llegar a un acuerdo mediante el cual, las cuotas mensuales a pagar para saldar las deudas puedan ser asequibles.