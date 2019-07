La importancia de contratar a abogados especialistas según la materia

Por las implicaciones que supone tener que contratar a un abogado es una situación que se prefiere evitar. Sin embargo, es probable que en algún momento sea ineludible contar con esta clase de servicios. Los problemas legales son frecuentes, se trate de situaciones cotidianas o de gran complejidad.

Por tanto, no debe sorprender que, llegado el momento, sea necesario la asistencia de un abogado especialista que se adapte a cada caso particular. Una de las ramas del Derecho más demandada de la actualidad es la materia penal.

Cuando se trata del derecho penal, la consecuencia jurídica suele ser la pena de prisión

Cuando se requiere los servicios jurídicos de un abogado, se deben considerar varios factores. El principal es identificar qué rama del Derecho gestiona el caso en concreto. Solo así será posible saber si es necesario contratar un abogado generalista o uno especializado. Por ejemplo, cuando se trata del derecho penal, es imprescindible elegir un abogado penalista.

Seleccionar un profesional jurídico que sea experto en la materia penal tiene muchas ventajas, en particular por la especialización con que cuenta.

Este plus adicional convierte al letrado en el más indicado para defender a la víctima de un delito o en su defecto, al acusado del supuesto delito. El conocimiento y experiencia que tiene un abogado penalista supera las habilidades del abogado generalista.

No es secreto que el abogado generalista, como su nombre lo indica, prefiera abarcar las ramas que más demanda tienen en Derecho. Aunque su conocimiento es general, no es experto en ninguna de ellas. En el sector legal no se puede dar por sentado este hecho, porque la consecuencia jurídica suele ser la pena de prisión.

El proceso penal moderno es complejo. Esto hace que sea indispensable la intervención de abogados especialistas en esta materia. En caso contrario, el proceso puede presentarse en clara desventaja. Lo que está implicado dentro del Derecho penal, es la defensa de todos los derechos civiles, razón más que suficiente para ser asistido por un letrado penalista.

El papel del abogado penalista es actuar como acusador o defensor, dependiendo de la necesidad de quien lo contrata, es decir, actúa como representante de una parte del proceso en cuestión. Tener esta clase de representación garantiza un estudio profundo del caso, pero no solo eso. También es un aval de que ningún detalle relevante se pasara por alto durante el juicio.

Cómo proceder ante una notificación de un procedimiento penal

Como ya se ha mencionado, estar bien representado y asesorado por un experto en derecho penal es importantísimo para asegurar un juicio justo y resultados positivos. Más que eso, es fundamental para evitar complicaciones a futuro. Cuando alguien es notificado de un procedimiento penal en su contra, debe ponerse en contacto cuanto antes con un abogado penalista.

Las primeras horas son vitales para garantizar una sólida defensa. Un procedimiento penal abarca muchas gestiones (atestado, declaraciones, reconocimiento médico, diligencias, etc.), por lo que cada minuto cuenta a favor o en contra. Si alguien se encuentra en esta situación, no dude en hacer contacto con especialistas en derecho penal, como los que forman parte del equipo de Castell Abogados, un despacho con años de comprobada experiencia en Palma de Mallorca.

Por otra parte, quien es detenido por Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional) debe hacer uso del derecho a ser representado por un abogado. Aunque el acusado tiene derecho al abogado de oficio, los agentes de seguridad o el juez, debe conceder hasta tres horas para que el abogado que se contrate haga acto de presencia.

Si alguien es citado o llamado para rendir declaración ante las autoridades pertinentes, también tiene derecho a ser acompañado y asistido por un abogado penalista. Este requisito procesal, que en apariencia es de poca importancia, es de gran trascendencia, ya que declarar sin la debida asesoría legal puede complicar el proceso. Bajo ningún concepto se recomienda declarar sin abogado y mucho menos firmar nada.

Además de todo esto, conviene guardar cualquier documento que sirva para la defensa, así como recordar datos o nombres que permitan identificar testigos del hecho. Dejar la defensa del caso para después es contraproducente, porque cada día que pasa es fundamental para una defensa satisfactoria. Se debe considerar el derecho que tiene todo acusado de no declararse culpable.

Una imputación (investigación), acusación o procesamiento penal puede terminar en prisión o embargo de bienes. La persona que hace frente a esta posibilidad puede estar tranquila en todo momento, si el abogado que le representa, forma parte de Castell Abogados, el mejor bufete de abogados que existe en materia penal. Los numerosos casos de éxito respaldan los años de experiencia de esta importante firma.

Nadie puede negar la importancia que tiene la especialidad penal en la sociedad. Claro está, el abogado que se contrate para atender estos casos, debe ser un especialista de probada trayectoria profesional, en otras palabras, tener un dominio completo de esta disciplina legal. Sin mencionar que debe estar actualizado con las modificaciones que sufra la normativa actual o la jurisprudencia.