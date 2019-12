Lucha jurídica internacional por el penalista Raúl Pardo-Geijo

El abogado penalista de Alicante y Murcia, Raúl Pardo Geijo Ruiz, ha sido premiado este año por 5 instituciones internaciones a nivel jurídico de altísimo nivel que pretenden así aumentar el caché que ostentan al contar entre sus premiados con los mejores abogados penalistas de España y de cada país del mundo.

Así, tanto su gabinete jurídico “Pardo Geijo Abogados” como el propio abogado penalista Raúl Pardo Geijo, han sido galardonados por las insignes instituciones jurídicas internacionales “Global Law Experts”, “Leaders in Law” y “Corporate INTL” (según se desprende de sus páginas web) en su condición de mejor abogado penalista de España en el año 2020, en la concreta materia de “derecho penal sustantivo y procesal” así como en la de “crimen de guante blanco” (Criminal Defense & White Collar Crime). Estas Instituciones premian en exclusiva a un abogado y un despacho de cada país del mundo y en una concreta material legal. En el mismo sentido, el ISDE (Instituto Superior de Economía y Empresa) también le galardona este año 2020.

Además, el pasado jueves 5 de diciembre de 2019, la Institución Europea “European Legal Adwards” otorgó a este reputado letrado, en un evento desarrollado en el hotel Ritz de París (Francia), el premio al mejor abogado penalista de España del año 2020, donde se reunieron los mejores abogados de Europa, siendo galardonado como letrado exclusivo en España en la mencionada materia de Derecho Penal.

Hoy también hemos conocido que la prestigiosa revista jurídica estadounidense más antigua del derecho, “Best Lawyers”, no sólo vuelve este año a incluir a Raúl Pardo Geijo entre los mejores abogados penalistas de España sino que lo nombra como mejor abogado penalista de España del año 2020 (“Lawyer of the year”), junto con su socio José Pardo Geijo, con el que comparte bufete jurídico, según se puede comprobar de la publicación oficial que ha sido realizada a nivel mundial por la citada revista el día 10 de diciembre de 2019.

Recordamos que este abogado penalista de Alicante y Murcia, que fue galardonado en el año 2019 por más de 15 instituciones nacionales e internacionales, es miembro de la AEA (Asociación Europea de Abogados) que acoge a un club de abogados selectos de todos los países del mundo, ha asumido la defensa de los casos jurídicos más complejos del País, estando inmerso en numerosos procedimientos judiciales en materia penal en los que, por los éxitos cosechados, se le ha reconocido su labor en materia penal por numerosos institutos jurídicos. Entre sus últimos éxitos, según se desprende de las publicaciones de diarios de tirada nacional, consta la absolución anticipada (sin necesidad de acudir a juicio) de uno de los asesinatos más relevantes ocurridos en la Región de Murcia, la absolución decretada por el Tribunal Supremo de varios acusados por contrabando de miles de kilos de tabaco, la exculpación definitiva de numerosos cargos públicos en la ciudad de Melilla, la absolución de un Sargento de la Guardia Civil en Asturias que estaba acusado de un amplio elenco de falsedades o, entre otras tantas, el cierre anticipado de numerosas causas de macro-corrupción y, concretamente, la absolución definitiva acordada por el Alto Tribunal (que recientemente se ha pronunciado en segunda instancia) de una destacada Senadora del Partido Popular que se encontraba inmersa en las causas “Novo Cartago” y “Púnica” por numerosos delitos (cohecho, prevaricación, fraude, falsedad documental, etc.) en donde ha sido definitivamente exculpada, lo que ha motivado que varios de los acusados de la rama de “Púnica” hayan contado ahora con Raúl Pardo Geijo para que asuma su defensa, entre ellos el Diputado Nacional y Consejero de Industria, Innovación, Turismo y Empresa de la Región.

Aunque resulta difícil contactar personalmente con el mismo, según las resoluciones judiciales a las que hemos tenido acceso, su ámbito de ejercicio se extiende a toda España (también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) ejerciendo su labor en este último años como abogado penalista en Almería, Tenerife, Gran Canaria, Valencia, Extremadura o Galicia. Las impresiones sobre el último de los galardones otorgados en la ciudad de París, se pueden ver, con acceso limitado, en la página francesa de la Institución que le premió y, resumidamente, se muestra muy agradecido por cuanto este nuevo galardón –sin desmerecer a otros, apuntó- supone otro reconocimiento a la labor que diariamente, durante más de 12 horas, realiza de cara a la adecuada defensa de sus clientes. En definitiva, todo un honor para el mundo español del Derecho Penal por contar con un letrado de tales características.