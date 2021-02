Ley de la Segunda Oportunidad: ¿qué es y cómo puedo hacer uso de ella?

Ley de la Segunda Oportunidad. Es un concepto que surge en el ámbito de la empresa cuando existen problemas de liquidez y un empresario no puede pagar a todos los acreedores.

Es una fórmula pensada para que los emprendedores que han sufrido por causa de la crisis puedan ver la luz al final del túnel, tal y como explican en Remediatusdeudas.com, una empresa que apoya a los ciudadanos que pasan por esta situación y necesitan conocer la ley de la segunda oportunidad de primera mano y de forma integral y especializada.

¿Cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad?

Varios acreedores solicitan pagos a los que el empresario no puede hacer frente. Al sumarse distintas reclamaciones, la suma total es bastante alta e imposible de asumir. En ese sentido, lo primero que se pone sobre la mesa es la oportunidad de llegar a un acuerdo entre la empresa y los acreedores.

Un encuentro presencial y extrajudicial pretenderá reestructurar la deuda para poder abonarla poco a poco. De este modo, los acreedores cobran su parte y el empresario no se hunde por las deudas.

Esta es la primera de las fases de la ley de segunda oportunidad. Si no funciona, el paso inmediato es acudir a los juzgados. En este punto, y al demostrar que se ha querido llegar a un acuerdo previo, el empresario puede solicitar que se perdonen sus deudas, siempre que para ello se cumplan los requisitos legales.

Para ello, la asesoría de un equipo especializado en Ley de la Segunda Oportunidad será más que necesaria: contar con profesionales que conozcan todos los mecanismos y opciones de esta ley al milímetro hará que sea mucho más fácil poder beneficiarse de esta opción que ofrece la legislación española sin ningún tipo de limitación.

Es importante conocer todos los detalles de la Ley de la Segunda Oportunidad. Por ejemplo, es una opción legal que solo afecta a personas físicas o autónomos y no a empresas, de modo que una SL o una SA no podrá beneficiarse de ella.

Otras cosas a tener en cuenta es que no puede haber acuerdos similares anteriores y que la deuda total no puede superar los 5 millones de euros. Hay más información en el BOE sobre los requisitos, el procedimiento y las posibilidades que esto da a los profesionales que se ven enfrentados a deudas que no pueden asumir.

Borrón y cuenta nueva

En pocas palabras, lo que la Ley de la Segunda Oportunidad permite es hacer 'borrón y cuenta nueva' ante una situación negativa de la que no se podría salir de otro modo. Una situación de crisis como la vivida a partir de 2008 o la que se prevé que ocurra en los próximos años puede llevarse por la borda el trabajo de profesionales serios que han levantado un pequeño proyecto personal con trabajo y esfuerzo.

Para ello existen este tipo de leyes: valoran el contexto y la situación; y, ante la voluntad del empresario de solucionar la situación, le exonera de las deudas que no puede afrontar para darle la oportunidad de empezar de cero de nuevo.