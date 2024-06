Ospina Abogados: una de las boutique penal de referencia en Madrid

En 2016 nació Ospina Abogados pisando rápidamente la alfombra del éxito, cuando con 32 años Juan Gonzalo Ospina, trabajando por aquel entonces con una impresora familiar sobre una silla y más voluntad que medios, revocó ante el Tribunal Supremo una sentencia de 19 años de prisión a un acusado de un delito sexual que nunca cometió. Ganaba su primer recurso de casación. Ahora, 8 años después ha obtenido un nuevo éxito en el Alto Tribunal, logrando la absolución para una profesora de un instituto de educación secundaria de Extremadura que, al cambiar de centro, envió una carta a la asociación de padres de alumnos en la que ligaba su marcha con el supuesto trato humillante a la que le habían sometido dos compañeros, a los que citaba con nombre y apellidos. Siendo condenada por la Audiencia Provincial de Badajoz por dos delitos de injurias graves, ahora se logra su absolución en una sentencia que ensalza la libertad de expresión.



Esta es la cuarta visita, y la cuarta victoria, de Ospina Abogados ante el Tribunal Supremo, unos datos de los que pocos pueden presumir, y entre medias se puede observar el crecimiento de un despacho con sede en el barrio de Salamanca (Madrid) apuntalado por cuatro socios, el propio Juango Ospina -como se le conoce en la profesión-, la abogada penalista Beatriz Uriarte de quien se dice es el alma indiscutible de Ospina Abogados, y conocida por ser una abogada experta en delitos sexuales y violencia de género. Es sin duda una de las caras más reconocidas gracias a sus frecuentes apariciones en televisión y redes sociales. La incorporación, en 2023, del fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy para convertir a Ospina Abogados en un despacho experto en Penal Económico, algo que ya es una realidad superando en 2023 el millón de euros de facturación y un 17% de los casos vinculados a delitos económicos. Y la reciente incorporación del doctor en Derecho Luis de las Heras, un perfil altamente técnico con grandes capacidades en juicio, como demostró recientemente logrando la absolución de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, quien finalmente resultó absuelto por el Tribunal Supremo tras ocho años de causa y tres de prisión preventiva. Cerrando así el círculo de socios.

¿ES UNO DE LOS MEJORES DESPACHOS PENALISTAS DE ESPAÑA?

“Indudablemente no, me queda mucho por aprender de los mejores abogados de este país”, responde tajantemente el abogado penalista cuando ha sido preguntado, pero sus éxitos jurídicos y el abal de los reconocimientos de los principales directorios no dice lo mismo.

Su despacho, Ospina Abogados, entró en el ranking de los mejores despachos de España en penal desde el año 2018, siendo reconocido por diferentes directorios incluido los premios Iberian Lawyer, galardón que ha obtenido hasta en cuatro ocasiones. Hace escasos días acudía al Wizink Center para ser galardonado en los premios Abogador, y se puede decir que no hay directorio legal serio que no los incluya.

EL CASO DE LA PROFESORA NO HA SIDO SU ÚNICO ÉXITO ANTE EL ALTO TRIBUNAL, ¿PODEMOS CONSIDERARLE UN ABOGADO PENALISTA EXPERTO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO?

“En Ospina Abogados hacemos siempre nuestro trabajo con la máxima dedicación, desde un hurto a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque evidentemente algunos casos requieren de mayor ahínco por lo que está en juego para nuestros clientes”, refiere Juan Gonzalo, quien huye de calificaciones grandilocuentes señalando que “lo importante es realizar bien el trabajo, si después te aplauden no disgusta, pero no es el objetivo”.

30% DE SUS PROCEDIMIENTOS SE DIRIMEN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Macro procedimientos, delitos económicos, estafas piramidales, Órdenes Europeas de Detención y Entrega, y por supuesto extradiciones son las causas habitual de la boutique penal. Ejemplo de ello el conocido caso de la defensa del hacker Lacoste. Según las autoridades francesas, tras este pseudónimo se encuentra un hacker español que, desde su piso del centro de Madrid, por el que pagaba 7.000 euros al mes de alquiler, exigía rescates a empresas francesas a cambio de devolverles el acceso a sus bases de datos, que previamente había secuestrado. Unos ataques que se cifraron en 26 con un alcance económico que superaba los 2 millones de euros, pero tras visitar el Tribunal de París el despacho madrileño, y sostener que el perjuicio de los ciberataques es mucho menor de lo que aseguran los agentes y que ni siquiera está probada la participación del español en la extorsión, una jueza francesa, por ahora, lo ha dejado en libertad provisional a la espera de que acabe la investigación.

Son muchos los casos conocidos que se vinculan al despacho, como la defensa de Juan José Ballesta, Raúl Asencio, caso Oikos o la familia de Edwin Arrieta, pero también destacan algunos que saltan a la prensa sin que sus protagonistas sean famosos, pero cuyos casos suscitan interés. Hablamos de la absolución para un ciudadano ucraniano que circulaba por Madrid con un carné de conducir supuestamente falso, y que el despacho penalista demostró su originalidad. O lograr constatar que no existió estafa ni engaño, ni delito de apropiación indebida, en la obtención de los préstamos del promotor inmobiliario que gestionaba las construcción de viviendas modulares con contenedores de barco en dos áreas del norte de Madrid, era denunciado por engaño y apropiación indebida al no poder ejecutar sus proyectos para los que había recibido financiación de los posteriormente querellantes, demostrando Ospina que los inversores conocían el riesgo de la operación inmobiliaria y su cliente no había realizado un mal uso de los fondos.