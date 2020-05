El más prestigioso premio a un abogado penalista español

La honorable editorial jurídica “Client Choice” premia al abogado penalista de Murcia Raúl Pardo-Geijo Ruiz como el “mejor abogado penalista de España” de manera exclusiva.

Establecida en el año 2005, “Client Choice” reconoce a las firmas de abogados y socios en todo el mundo que se distinguen por la excelente actuación judicial y la calidad de su servicio. Junto a editorial “Best Lawyers” son, en la actualidad, las dos editoriales más punteras del Derecho en el ámbito internacional.

En un evento celebrado el día 13 de febrero del año 2020 en Londres, el abogado penalista de Murcia Pardo Geijo recogió el premio al “mejor abogado penalista de España” (Client Choice Award 2020: Best Criminal Lawyer in Spain) siendo el único letrado del Reino de España que obtuvo tan prestigioso galardón.

Cabe recordar que, en enero de este año, también fue premiado por la “Best Lawyers” como, entre los seleccionados, “mejor abogado criminalista de España” o, en los concretos términos de la Institución, “Best Lawyer in Spain: White Collar Crime/Criminal Defense” lo que, sin duda, supone para el letrado murciano el alcance de la cima del éxito jurídico en el exclusivo ámbito del Derecho Penal.

Igualmente, ya a nivel europeo, el día 5 de diciembre el hotel Ritz de París, se reunieron los mejores abogados de toda Europa siendo también este letrado premiado en la categoría de Derecho Penal. En años anteriores, han sido numerosos los reconocimientos que ha recibido por su destacada labor en esta material jurídica.

Según el comunicado oficial de la institución jurídica, el éxito de los casos que lleva su bufete jurídico (Pardo Geijo Abogados), la relevancia de sus actuaciones procesales, el análisis de las sentencias recopiladas y recursos interpuestos o la defensa de los casos más importantes que se desarrollan en el territorio Español, han provocado que sea merecedor de tal galardón.

En parecido sentido –evaluado por jueces, fiscales y abogados en el ámbito internacional– se pronunció Best Lawyers”, la revista jurídica estadounidense de mayor antigüedad, en la materia “Criminal Defense”, que lo referenció como mejor abogado penalista de España, teniendo muy en consideración las notables publicaciones científicas del mismo en tal importante materia criminal.

En el discurso pronunciado en la sede jurídica de la entidad, en Londres, además de explicar la metodología que emplea en cada uno de los asuntos que caen en sus manos, vino a expresar la dificultad que representa el hecho de tener que hacer una criba de los asuntos que se le pretenden encomendar sin descuidar a ninguno de sus clientes.

Dijo así: “No hay prelación de un caso sobre otro”, afirmó el penalista “es cierto que se precisa una selección porque no sería posible atender a todos nuestros clientes con la misma intensidad y calidad”. Sobre su metodología, interrogado por el resto de compañeros de otros países, también galardonados en su respectiva materia, refirió que “el planteamiento fáctico –del caso en cuestión– es tan importante como el jurídico, pero sin la primera la segunda deviene estéril”, concluyendo con que “todo es cuestión de la estrategia marcada a cada asunto” y recordando la dificultad que tiene rediseñar esa estrategia cuando, como le suele suceder, “viene un asunto con un enfoque defensivo plenamente defectuoso” algo que sus compañeros de otras materias también vinieron a reconocer en la interlocución mantenida con este penalista.

Asimismo, en el acto de su locución, volvió a denunciar su preocupación por los enormes cambios jurisprudenciales al impedir ello que el ciudadano tenga la seguridad jurídica que necesita y pueda conocer con la debida concreción que concreta conducta constituye un delito.

Para ello, continuaba diciendo, “es preciso conocer a la perfección como interpreta el Tribunal Supremo la ley porque el Código Penal carece de la suficiente claridad y es la jurisprudencia la que, verdaderamente, establece cuando se comete el delito”, como sucedió con la pionera y reciente absolución de varias personas por la tenencia de numerosas toneladas de tabaco de liar que, acusadas de varios delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública, fueron absueltas por el Tribunal Supremo al compartir la novedosa estrategia jurídica que propuso el letrado.

Esta operación fue llevada por este abogado penalista en Alicante, Valencia y Murcia, donde las ramificaciones de los delitos partían en estas tres provincias. Del mismo modo, aunque con otra tesis judicial, logró la absolución de la mayor red de contrabando de azúcar de la Unión Europea, formada por más de 20 ciudadanos que, a lo largo del territorio, desplegaron tales conductas y que, gracias a su tesis, salieron totalmente impunes.

Sin ahondar en la magnitud de sus asuntos jurídicos (la mayoría oculta para la prensa pero no así en el mundo judicial) cabe destacar que, también, cuenta con el reconocimiento este año 2020 como mejor abogado penalista de España de destacadas instituciones jurídicas “Leaders in Law”, “Law Awards”, “Innovation and Excellence Awards”, “GBM”, “Global Excellence”, “Global Law Experts” o “Corporate INTL” y a nivel nacional por otras tantas como De Ley, Foro Europeo Cum Laude o Isde.

Según se lee en la web de su Bufete (pues no ha sido posible contactar con el mismo), su Gabinete se caracteriza por prestar servicios jurídicos en los que predomina la visión estratégica, la calidad técnica, el trabajo constante, la efectividad en la resolución de conflictos judiciales y sobre todo la honradez. Bajo la dirección de este abogado penalista de Alicante, Almería, Valencia o Murcia (pues su actividad se desarrolla en todo el país) actúan un elenco de letrados especialistas en derecho penal.

El equipo se completa con profesionales de otras materias (médicos, arquitectos, economistas, ingenieros, peritos judiciales, etc.) que, en ocasiones, resultan determinantes para la adecuada resolución de un asunto judicial. El ámbito de actuación del bufete se extiende a toda España y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin perjuicio de ciertos asuntos que se desarrollan en el ámbito internacional.

Entre los muchos éxitos judiciales de este abogado penalista de Murcia, destacan –por recientes– la absolución en las más importantes operaciones de narcotráfico, de varios políticos acusados de corrupción, macroempresas acusadas por delitos económicos como estafas, alzamiento de bienes o apropiaciones indebidas y, por ser de plena actualidad, la absolución, en la llamada “Operación Púnica” de una importante Senadora del Partido Popular acusada de varios delitos, entre otros, cohecho, prevaricación, fraude y falsedad, caso que finalmente, igual que ocurrió con el de “Novo Cartago”, quedó sin condena por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tanto en primera como en segunda instancia.