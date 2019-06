Requisitos para ejecutar una obra mayor

Las reformas en las viviendas son comunes, ya sea para corregir un problema o para modernizar los espacios. ¿Y a quién no le gusta que su casa luzca cada vez mejor? Además de tener las ganas y el dinero para hacerlo, en la mayoría de los casos tendrás que cumplir otras obligaciones legales y técnicos.

Sigue leyendo para que conozcas los requisitos solicitados cuando se quiere ejecutar una obra mayor.

Diferencia entre obra mayor y menor

En el proceso de reformas existen dos clasificaciones: obra mayor y obra menor. Todos estos trabajos, desde cambiar el suelo hasta renovar la cocina, requieren una licencia aprobada por el Ayuntamiento. Pero, ¿cómo saber el tipo de obra que tengo planeado?

Las obras menores, en primer lugar, se caracterizan por ser más simples técnicamente y por ser menos costosas, por lo que no exigen tener un proyecto. Esta clasificación incluye las reparaciones, cambio de revestimientos, decoración renovada, instalaciones todo tipo, entre otros.

Por su parte, las obras mayores,impactan en las estructuras o elementos comunes de la edificación. Incluyen nuevas plantas, cambios en el uso, ampliación en superficie o altura y rehabilitación integral, por ejemplo. En este caso sí debe realizarse un proyecto calificado para solicitar la licencia.

Sabiendo esto, resulta necesario como primer requisito contactar a un arquitecto que se enfoque en revisar la estructura y elaborar un proyecto acoplado a los estándares de la construcción. Procura que sea un profesional cualificado, pues de lo contrario podría traer consecuencias negativas.

También debes saber que las obras mayores exigen tener bastante presupuesto en vista de su magnitud. Son muchos los aspectos que deben cubrirse, como contratar mano de obra especializada, comprar herramientas y materiales, o el alquiler del contenedor escombros, por mencionar algunos.

Licencia de obra mayor

La licencia de obra mayor constituye un permiso que autoriza trabajos en un inmueble, con carácter técnico complejo y un presupuesto alto. Abarca obras de construcción que conllevan modificaciones de la estructura, por lo que hace falta presentar un proyecto.

¿Por qué debe solicitarse la licencia de obra mayor? Porque brinda una garantía de protección a la seguridad de las personas, además de que forma parte de los requisitos establecidos en la normativa. Esta licencia demuestra que el proyecto cumple las normas en cuanto a construcción.

Solicitar la licencia de obra mayor tiene carácter obligatorio, para lo cual se debe pagar una tasa, independientemente de si se aprueba la obra o no. No se puede comenzar una construcción sin antes haber obtenido dicha autorización.

Diversas entidades pueden hacer los trámites de solicitud de obra mayor como:

- Personas particulares.

- Personas jurídicas privadas.

- Comunidades de propietarios.

Requisitos y dónde solicitarla

Las licencias de obra mayor se solicitan en el Ayuntamiento de la localidad donde se harán los trabajos de construcción. Allí deben presentarse los requisitos y esperar una resolución.

Respecto a los requisitos que debes presentar, todo dependerá del consistorio, pues la documentación varía de acuerdo a la localidad. Por tal motivo, resulta indispensable revisar en el sitio web oficial del Ayuntamiento sobre qué documentos exigen para solicitar una licencia de obra.

Como ya mencionamos, los requisitos no son iguales en todas las comunidades. No obstante, algunos requerimientos incluyen:

- Pago de una tasa de licencia urbanística.

- Proyecto técnico realizado por profesionales.

- Estudio básico de seguridad y salud.

- Planos cartográficos de la zona.

Asumir la construcción de obra mayor no es nada fácil. Se recomienda hacer una planificación detallada para que no pierdas la paciencia y no sufras dolores de cabeza. Si cumples todos los requisitos, el resultado valdrá la pena.