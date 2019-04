Todo lo que hay que saber sobre Derecho Laboral y despidos

Cuando alguien empieza a trabajar en una empresa, nunca piensa que va a ser despedido. Por supuesto, no vale la pena atormentarse con algo que no ha ocurrido aún y que posiblemente no pase nunca. Sin embargo, la realidad es que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuáles son algunas causas que pueden motivar esta decisión?.

Algunas cesantías pueden ser por causas no justificables, incumplimiento de condiciones, circunstancias sobrevenidas o debido a medidas disciplinarias. Sea cual sea la razón por la que una persona es despedida, esta acción trae consigo una serie de implicaciones legales que necesitan la intervención de un abogado que defienda sus derechos.

Cómo solucionar los conflictos laborales

Nadie desea verse envuelto en conflictos de este tipo. A pesar de esto, estas situaciones son más frecuentes de lo que se espera. La cesantía desencadena algunos sentimientos que afectan la tranquilidad del trabajador. Pero más allá de las consecuencias emocionales, este tipo de problemas derivan en acciones legales cuando hay disconformidad. Lo que termina por complicar el panorama.

Algunas de las dificultades que puede experimentar un trabajador despedido, incluye acoso laboral, causas no justificables, discriminación por condición sexual o racismo, aplicación indebida de la última reforma o discrepancia en la correspondiente indemnización. En cualquiera de estas circunstancias, lo mejor que puede hacer el afectado es recurrir a la asistencia de un abogado laboralista.

Cuando no queda otra opción que interponer una demanda, sea que se trate de despido procedente, despido improcedente o por cualquier otra causa, lo ideal es contar con un letrado que defienda los derechos del afectado. No obstante, conviene aclarar que, los conflictos laborales como despidos, deben ser atendidos por expertos en la materia.

La función principal de este profesional es involucrarse de lleno en el caso, de modo que pueda resolver en poco tiempo el pleito que se ha iniciado y obtener los mejores resultados para los intereses de su defendido. Por tanto, una vez se haya recibido la notificación, hay que ponerse en contacto con un abogado cualificado.

Cuál es la base para dirimir cualquier conflicto laboral

En ocasiones, las causas de estos conflictos, una vez iniciado el procedimiento judicial, se debe a la indebida aplicación del Real Decreto-ley 3/2012 donde se establecen los derechos del trabajador desde su entrada en vigor hasta la fecha. Por eso, cualquier sentencia judicial debe estar en conformidad con la última reforma laboral.

De no ser así, no debe aceptarse ningún acuerdo o indemnización futura. Este decreto-ley no sólo garantiza la seguridad o derechos de los trabajadores, sino también la eficiente gestión de recursos humanos por parte de las empresas. En fin, es una reforma que procura que ganen todos y, más importante aún, define las bases para dirimir cualquier conflicto que surja.

Por ejemplo, uno de los puntos que aborda esta normativa comprende lo relacionado con los famosos “despidos exprés”. Esta práctica no sólo lesiona los derechos del trabajador con contrato indefinido, sino también repercute en el mercado laboral. Representa, más allá de los posibles beneficios que reporta esta acción a las empresas, un método que se opone a la idea de la “flexiseguridad” que debe amparar a todo trabajador.

La ley establece que el control judicial debe ceñirse a las causas de la cesantía. Asimismo, delimita las causas técnicas, económicas, productivas u organizativas que sirven de justificante para los despidos. En suma, quien defienda a una persona despedida, debe conocer muy bien cada una de las innovaciones contenidas en esta reforma, para que pueda ofrecer a su cliente un buen resultado.

¿Cuándo debe intervenir un abogado laboralista?

Preferiblemente cuando el trabajador sea notificado de la medida. A partir de ese momento, la persona despedida tiene veintiún días para impugnar la acción. Si el afectado tiene razones para creer que sus derechos han sido vulnerados o no está de acuerdo con el cálculo de la indemnización, lo más recomendable es que consulte con este abogado laboralista de Valencia para aclarar cualquier duda al respecto.

Como ya se ha mencionado, la actual reforma que rige la materia, puede afectar las causas del despido, la indemnización o cualquier otro derecho adquirido. Esto es algo que conoce muy bien el mejor equipo de abogados laboralista de Valencia. Un tema tan sensible no puede ser puesto en manos de alguien que desconoce estas normativas. Nada mejor que dejar cualquier conflicto de esta naturaleza con verdaderos expertos del sector.

Sea cual sea la situación a la que se enfrente una persona que ha perdido su trabajo, existe solución. De hecho, si es posible demostrar que hubo despido improcedente, la medida se puede resolver con readmisión al puesto y/o pago de indemnización hasta 45 días por cada año trabajado, pero solo hasta el 13/02/2012, algo que la última reforma excluye con algunas excepciones.

Cada caso es diferente, por eso, conviene consultar con un abogado experto en Derecho Laboral para esclarecer cualquier duda que surja. En todo caso, lo más deseable es resolver estos asuntos de la mejor manera posible. Nadie tiene porqué permitir que sus derechos sean afectados.