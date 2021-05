Las ventajas y los servicios que pueden ofrecer los peritos informáticos

El perito informático es el profesional responsable de asesorar a los jueces sobre cuestiones relacionadas con la informática. La función principal de los mismos es analizar los elementos informáticos y encontrar datos que puedan ser utilizados como prueba o pistas útiles en los procesos judiciales que se le asignen.

De hecho, en los últimos años, en muchos casos, la experiencia informática se ha convertido en una prueba indispensable. De esta forma, los peritos judiciales son peritos que pueden acreditar la autenticidad de las pruebas aportadas en los procesos judiciales.

Pero, ¿cuáles son los servicios y las ventajas que ofrecen? En el artículo de hoy, te contamos algunos de ellos.

El vídeo del día Monasterio tira la propaganda de Femen a la basura

Los principales servicios que ofrece de un perito informático

Para realizar su trabajo, los peritos informáticos suelen tener conocimientos de medicina forense, criminología o investigación legal, pero lo más importante es que manejen a la perfección el campo de la informática.

De esta manera, sus tareas de desarrollo incluyen identificar, adquirir, almacenar y analizar evidencia digital. No obstante, también elaboran informes que reflejan todas las conclusiones de la investigación. El juez podrá basarse en las pruebas obtenidas para dictar su sentencia, pero no es obligatorio su uso por parte del magistrado. Normalmente, las tienen muy en cuenta para no practicar indefensión o que la parte alegue precisamente eso.

Hoy en día, podrían considerarse los profesionales más importantes en el mundo judicial, porque la sociedad actual está inmersa en la tecnología, y la evidencia electrónica y virtual son la clave para investigar los ciberataques.

Así, los principales servicios que ofrece están relacionados con el acoso, la vulneración del derecho a la intimidad, la manipulación de dos, las estafas, la difusión de virus, el espionaje o la pornografía infantil, entre muchos otros.

¿Qué ventajas tiene contratar un perito informático?

1. Ayudan a ganar juicios

En muchos casos, los clientes de diversos casos judiciales no tienen mucha evidencia a su favor y es muy probable que la otra parte pueda cuestionarlos. En este caso, los peritos informáticos son los responsables de proporcionar a los clientes informes que sean beneficiosos para el juicio.

Lo que hacen, de forma habitual, es ofrecer una serie de pruebas de peso obtenidas de equipos o dispositivos electrónicos, convirtiéndolos en completamente efectivos y ayudando a ganar a sus clientes.

2. Realizan la extracción, restauración y autenticación de las conversaciones de WhatsApp

Un de las ventajas más importante por la que contratar a un perito informático, sobre todo en los tiempos que corren, es la extracción y autenticación de conversaciones de WhatsApp.

Hoy en día, presentar los mensajes de WhatsApp como prueba en juicios o procesos judiciales puede ser muy beneficioso para el cliente.

De hecho, es cada vez más común utilizar WhatsApp para aportar pruebas. Por ello, es importante aportar suficiente validez y valor a las mismas. La autenticación del contenido de WhatsApp, ya sea un mensaje o un contenido adjunto (como una foto o un vídeo), puede garantizar al juez que éste no haya sido alterado.

De esta forma, con una conversación de WhatsApp certificada por un perito informático, la otra parte ya no podrá impugnarla.

3. Llevan a cabo la extracción y certificación de correos electrónicos

Al igual que las conversaciones de WhatsApp, los peritos informáticos pueden extraer y certificar los correos electrónicos para, después, aportar como prueba en un proceso judicial.

La autenticación o la certificación de todo el contenido encontrado en ello hará que, como en caso del WhatsApp, aseguren al juez que el contenido no ha sido manipulado en ningún momento.

De esta manera, pueden cambiar las tornas de un juicio, ya que, con un correo electrónico extraído y certificado por un perito informático, la otra parte del proceso judicial no puede, de ninguna manera, impugnar dicha prueba.

4. Recuperan aquellos datos eliminados de un dispositivo y detectar un software espía

Los peritos informáticos también pueden o logran extraer datos y archivos de aplicaciones previamente eliminadas. Esta es una ventaja muy importante porque, normalmente, son los datos eliminados aquellos que benefician al cliente y perjudican a la contraria.

Además, los expertos pueden encontrar y buscar software espía en los diferentes dispositivos electrónicos propiedad del cliente. En este sentido, incluso pueden encontrar programas de geolocalización en dispositivos móviles.

Esto es muy beneficioso porque la colocación de un software espía suele ser utilizada por la otra parte, por lo que puede utilizarse como prueba técnica a favor del cliente en el procedimiento.

Está muy claro que todos aquellos aspectos técnicos que se pueden verificar y demostrar en la prueba son muy ventajosos para el cliente.

5. Evitan las falsas condenas

Por último, con la ayuda de los medios y herramientas que utilizan los peritos informáticos para sus clientes, se pueden obtener un conjunto de evidencias técnicas suficientes, razonables y verificadas para evitar una condena falsa.

De este modo, las pruebas que proporcionan se han convertido en un aspecto clave para refutar las pruebas falsas que pueda tener la otra parte y evitar falsas condenas.

Al final, cuando la parte contraria presenta pruebas falsas, la balanza se inclina para el cliente que cuenta con pruebas certificadas y verificadas.