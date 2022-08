Amplia tu vocabulario: sinónimos que seguramente no conocías

El uso de un sinónimo nos ayuda a expresarnos mejor. De hecho, gracias a estas palabras podemos explicar a detalle un concepto. Claro, hay que saber usarlos también pues, en ocasiones hay personas que tratan de parecer más intelectuales por el uso de estos recursos, terminando por enredar aún más la expresión. Aquí te enseñamos algunos sinónimos que deberías estar usando.

El uso de sinónimos: ¿Cuándo son necesarios?

Las palabras sinónimas son aquellas que, aunque se escriben diferente, su significado es el mismo. Por ejemplo, flaco y delgado, hermoso y deslumbrante. Gracias a estos, podemos expresarnos con un mejor léxico, además que nuestras oraciones no resultarán redundantes, aun cuando estemos diciendo lo mismo.

Al usar los sinónimos en nuestro discurso o en la escritura, perfeccionamos nuestras habilidades. Estos recursos de la lingüística y gramática hacen que el texto sea más interesante e intelectual. Además, ayuda a captar mejor la información, promoviendo así, la comunicación efectiva entre interlocutores o el escritor y el lector.

Hay que reconocer que, aunque hay palabras que significan lo mismo, resultan un poco chocante a la hora de leerlas o escucharlas. Es allí donde debes recurrir a estas herramientas. Claro, para hacerlo de forma correcta, es necesario que amplíes tu vocabulario y que memorices nuevas palabras. De esa forma, será fácil hacer presentaciones con un alto nivel de profesionalismo.

Los sinónimos han ayudado a escritores y editores a evitar infracciones por plagio. Por ejemplo, en trabajos de investigación académica es difícil no tomar información de otros autores, pero, si no se sabe expresar bien, pudiera caer en infracciones de derechos de autor. Y esto no solo afecta al autor original, sino que destruye la credibilidad del profesional.

Entonces, ¿Qué hacer? Además de parafrasear lo que estás leyendo, es importante que uses los sinónimos adecuados para que se trasmita el mensaje sin dar la sensación de haber escuchado o leído lo mismo. De allí que sea indispensable que leas bien todo el texto e identifiques cuál es el objetivo del antecedente y la relación que tiene con lo que estás escribiendo tú.

Usa estos 20 sinónimos para ser más claro

Con el fin de ayudar al lector a usar bien los sinónimos, se ha recopilado una serie se sinónimos útiles para entablar conversaciones o bien, que sirvan para crear un texto de calidad. Si después de escribir tu texto lo sientes simple, sin chispa, que algo le está faltando, a continuación, te damos lo que estabas buscando. Aprende nuevos sinónimos aquí.

Altura – Elevación. Apto – Hábil. Comprar – Adquirir. Mirar – Contemplar. Cima – Cumbre. Eliminar – Destruir. Incógnita – Enigma. Raro – Extraño. Humildad – Modestia. Pista – Indicio. Insulto – Agravio. Miedo – Pánico. Magnífico – Esplendido. Regla – Norma. Parar – Detener. Preocupación – Inquietud. Razón – Motivo. Sabio – Erudito. Valioso – Preciado. Transcribir – Manuscribir.

Por supuesto, hay millones de sinónimos que podemos usar para cambiar la estética de nuestras oraciones. Sin embargo, es importantísimo que conozcas bien el significado de la palabra antes de usarla. Esto a razón de que no siempre, el sinónimo es adecuado según el contexto, además del país en donde se esté usando pues, en ocasiones los significados pueden cambiar.

¿Cómo aprender más sinónimos?

La lectura es el principal recurso de quienes desean ampliar su vocabulario y, en consecuencia, su lista de sinónimos. Sobre todo, en artículos periodísticos o novelas literarias se pueden ver el uso de estos recursos. Entre más cantidad de palabras aprendas y el significado de estas, podrás usarlas adecuadamente.

Por supuesto, los diccionarios nos ayudan mucho en este sentido. Estos libros nunca pasarán de moda pues, aquí encontrarás miles de palabras, su significado e incluso, podrás aprender cómo se usan en algunos países y la traducción en otros idiomas. Claro, también es importante que te aprendas cuáles son los antónimos de esas palabras para poder tener una idea más clara de cómo usar los sinónimos.

Tus textos u oralidad no se sentirán redundantes, será más fácil expresarte sin caer en las muletillas o repeticiones. Por cuanto, no será cansado para tus interlocutores o lectores. Será más efectivo captar la atención de los demás, sobre todo si son consumidores que quieres convertir en clientes. El lenguaje es importante en todo aspecto, y hablar bien, una herramienta eficiente para conseguir tus objetivos.