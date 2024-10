Innovaciones en la lucha contra la obesidad

Ozempic

Ozempic es un popular medicamento para gente con diabetes de tipo 2. Esta inyección semanal de semaglutida aumenta la producción de insulina y regula los niveles de glucosa en la sangre, lo que causa una reducción del apetito. Esto hace que Ozempic funcione no solo para diabéticos sino también para gente con sobrepeso, ya que la reducción de apetito lleva a comer menos y perder peso. Por ello, y para garantizar el abastecimiento del medicamento, se han creado nuevas medicinas exclusivamente para gente que quiera perder peso, como Wegovy.

Aunque esta práctica es relativamente nueva, existen algunos riesgos a la hora de utilizarlo. El principal efecto secundario suele ocurrir sólo en las primeras semanas, cuando el paciente puede sufrir problemas intestinales, náuseas o vómitos. Puede ser que existan otros efectos secundarios, pero al ser una medicación para diabéticos diseñada para tomarse a largo plazo, aún no hay suficiente información sobre cómo puede afectar a gente que lo toma con el único objetivo de perder peso.

Dadas estas limitaciones, existen algunas alternativas:

Como hemos dicho antes, existe medicación que está diseñada específicamente para gente con sobrepeso, como Wegovy o Saxenda. Su funcionamiento es el mismo pero algunos de los efectos secundarios no están presentes.

Una alternativa con un alto nivel de efectividad es la inserción no invasiva de un balón gástrico. Se inserta el balón en el estómago y se llena de líquido para reducir el tamaño del estómago y así sentirse saciado más rápidamente. Este procedimiento no quirúrgico dura 15 minutos y es retirado unos meses después. Una vez retirado, tienes que mantener los nuevos hábitos alimenticios ya que la pérdida de peso puede revertirse si el estilo de vida no se modifica permanentemente.

Cirugía Robótica

Cuando hablamos de cirugía robótica, nos referimos al uso de sistemas robóticos como herramienta adicional para el cirujano que ayuda a completar la operación con más precisión y menos riesgos. Este tipo de cirugías bariátricas suelen retirar el 70% del estómago del paciente para reducir el tamaño y la capacidad del estómago y la ingesta de alimentos. Al realizar estos cortes, se necesita mucha destreza. Por ello, los “brazos” de los robots pueden moverse mucho más que los brazos humanos, lo cual mejora el control durante la cirugía. A través del panel del robot, el cirujano puede ver el abdomen del paciente mucho más grande y de manera más clara, con imágenes en 3D de alta definición.

Contar con equipamiento robótico en el quirófano tiene muchas ventajas:

Las incisiones suelen ser más pequeñas, lo cual hace que se pierda menos sangre, causen menos infecciones y que cicatrice más rápido.

Las mejoras en las incisiones hacen que el proceso postoperatorio sea más rápido, y el paciente puede reincorporarse a su día a día más rápidamente.

Se ofrece un tratamiento mucho más personalizado, ya que el robot puede adaptarse al cuerpo del paciente.

Inteligencia Artificial

La incorporación de inteligencia artificial como método para perder peso solamente se ha presentado en forma de aplicaciones móviles o programas tecnológicos. En general, estos métodos recopilan datos del usuario para poder proporcionar recomendaciones personalizadas. Las características generales de estos softwares suelen ser las siguientes:

Monitoreo de la dieta: El usuario proporciona información sobre lo que come y el programa analiza sus hábitos alimenticios para generar información calórica y nutricional y poder dar recomendaciones dietéticas, no solo según lo que coma sino también según sus objetivos y estilo de vida.

Seguimiento de ejercicio: Ya sea a través de smartwatches u otros dispositivos portátiles, existen muchas apps que pueden monitorizar nuestra actividad física y ofrecer recomendaciones personalizadas sobre planes de entrenamiento, detectar patrones de pérdida o aumento de peso y conectarlo con nuestra actividad física.

Monitoreo de otros factores de salud: También puede haber un seguimiento de sueño, estrés u otros datos que puede tener un factor crucial en el proceso de pérdida de peso.

Proporcionarle toda esta información a una plataforma de inteligencia artificial puede generar un perfil completo de nuestra situación y podemos conseguir consejos o técnicas para perder peso que no habíamos tenido en cuenta.

Sin embargo, este tipo de método presenta dos problemas. Primeramente, aunque podemos aportar muchos datos, el sistema sigue siendo inteligencia artificial, sin un experto detrás, por lo que las recomendaciones no siempre van a ser efectivas. Por ello, siempre será mejor contar con la opinión de un profesional para asegurarnos que estamos tomando las decisiones correctas. Por otro lado, igual que muchos otros métodos, la efectividad dependerá en parte de tu propia disciplina y constancia.

Trasplante de Microbiota Fecal

Aunque algo como tomar suplementos probióticos para mejorar el microbioma intestinal y así mejorar el metabolismo es bastante común, recientemente ha habido una nueva técnica mucho más arriesgada que podría suponer una solución más drástica para perder peso.

El trasplante de microbiota fecal funciona con una transfusión de microbiota intestinal de un donante sano a un paciente con sobrepeso, con el objetivo de restaurar un equilibrio saludable. En este procedimiento se toma microbiota, es decir bacterias sanas, de las heces del donante, y se transfieren al colon del paciente, normalmente a través de una colonoscopia o endoscopia. Con esto, se espera ayudar a la composición del microbioma intestinal del paciente y modificar su metabolismo y almacenamiento de la grasa.

Este tratamiento ha resultado exitoso en varios animales y poco a poco se está implementando en casos de humanos, donde sobre todo se han visto mejoras al curar infecciones intestinales.

A pesar de todos estos métodos innovadores para luchar contra la obesidad, hay que tener en cuenta que tanto el éxito como los efectos secundarios de algunos de estos métodos aún no se han explorado a largo plazo. Pueden ser buenas alternativas en el caso de que los métodos tradicionales no hayan funcionado. Sin embargo, es importante consultar con un experto médico cuál es la mejor solución que se ajuste a tus circunstancias.