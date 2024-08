El mejor XI sudamericano de todos los tiempos

En este sentido, es perfectamente normal que existan entre los apasionados del fútbol debates electrizantes sobre qué equipo ha sido mejor o discusiones orientadas a determinar quiénes son los mejores jugadores.

En Sudamérica, al igual que en todo el mundo, uno de los debates más acalorados es la mítica rivalidad Messi-Ronaldo, el cual tiene enormes grupos de personas defendiendo por un lado al “10” argentino, y por el otro, al “7” de Portugal.

Pero si se quiere sacar una polémica más profunda y desatar verdaderas pasiones, una encuesta de fans sobre el once sudamericano de todos los tiempos podría ser una opción más que interesante. Dicha encuesta sería capaz de determinar quiénes fueron esos futbolistas que han salido de la parte baja de América y que hicieron historia a nivel de clubes y con sus respectivas selecciones.

Y precisamente allí es donde entra este pequeño artículo, un texto que pretende abrir la caja de pandora y desatar un debate sano acerca de los mejores sudamericanos. Alineándose de esta manera en un once ideal con la finalidad de fantasear un poco e imaginar la magia que saldría de sus botas.

Dicho esto, ¡atentos todos y que inicie la polémica!

Todo ranking futbolístico es subjetivo

A pesar de que se puede generar mucha polémica, lo más importante es entender que siempre habrá diferencias de opinión en lo que respecta a un once histórico de Sudamérica.

Y ojo, esto es perfectamente normal, si se hace una encuesta de fans del once ideal de todos los tiempos en Argentina , por ejemplo, en donde se busque establecer cuáles han sido los albicelestes más influyentes de la historia, muy probablemente muchos tendrán dudas sobre quién puede ser el delantero centro. Algunos dirán que Gabriel Batistuta debe llevarse este puesto, pero también hay quienes pueden pensar que Hernán Crespo o el Kun Agüero pueden fácilmente arrebatarle la titularidad a Batigol.

Es decir, el debate siempre va a existir y es necesario aceptar las posturas de todos.

En este sentido, el mundo del fútbol siempre será algo subjetivo. En él hay deportistas que han marcado época para muchos y para otros han sido solamente jugadores regulares. No importan los trofeos colectivos, premios individuales o estadísticas logradas a través de sus carreras profesionales, al final, cada aficionado se convierte en una especie de tribunal, dictando sentencia sobre qué deportista es mejor y situándolos en un podio ficticio.

Pero regresando al tema principal, el once ideal que se presenta a continuación no deja de ser una opinión, ¿qué es pensada y razonada? Sí, pero eso no le quita su condición de opinión. Por ello, en esta lista faltan jugadores que a pesar de su gran talento, irían a la banca o sencillamente no serían convocados porque delante hay otras leyendas.

Por ejemplo, Sergio Agüero es un delantero que se cansó de marcar goles para la selección argentina y en los clubes en los cuales militó, pero lamentablemente y a pesar de que es un muy buen goleador, en su posición hay leyendas sudamericanas que están por delante. En pocas palabras, la subjetividad haciendo de las suyas.

El esquema táctico

Tomando en cuenta los jugadores que aparecerán en la plantilla, un 4-3-3 clásico sería la formación más equilibrada que sacaría el máximo rendimiento de cada una de estas leyendas.

Eso sí, ya quedaría para otro debate, cuál sería el entrenador ideal para un equipo plagado de magia. Ese líder indiscutible encargado de poner orden, establecer esquemas, calmar egos y exprimir al máximo el talento de la plantilla.

Ahora bien, aunque sería interesante plantear candidatos para dirigir semejante banquillo, para la tarea que nos atañe, lo importante es quedarnos con el citado 4-3-3 que servirá de guía para el once sudamericano de todos los tiempos.

Los once mejores

Teniendo en cuenta entonces que este es un once creado desde la subjetividad futbolera y que se escogió un esquema táctico como el 4-3-3, estos son los mejores jugadores que han salido de esta región del mundo:

Arquero - Ubaldo Fillol

Escoger al mejor arquero sudamericano es realmente una tarea titánica. Pero la figura del argentino Ubaldo Fillol se lleva la titularidad por muy poco, por delante de su compatriota Amadeo Carrizo o del brasileño Claudio Taffarel.

Su carrera profesional se desarrolló en las décadas de los 70s y 80s, en la cual estuvo la mayoría de temporadas en el fútbol argentino, siendo River Plate el equipo al cual le regaló sus mejores años.

Tuvo un breve paso por el Flamengo y también por el Atlético de Madrid. Pero todos lo recordarán por sus actuaciones en los mundiales de Alemania 74, Argentina 78 y España 82. Siendo pieza clave para el conjunto albiceleste en el Mundial de 1978, con el cual hizo historia y levantó la copa del mundo.

Lateral derecho - Cafú

Difícilmente se encuentra un lateral derecho que haya sido técnicamente tan bueno y ganador de tantos títulos como el brasileño Cafú. El único que podría acercarse a esta leyenda es su compatriota Dani Alvez.

Cafú brilló con la canarinha y logró levantar la copa del mundo de 1994 y 2002, disputando en medio de ambas la final perdida contra Francia en 1998.

Su carrera futbolística transcurrió entre los años 1989 y 2009, en la cual militó en gigantes italianos como el AS Roma y el AC Milán. En este último, su ayuda fue valiosa para ganar la UEFA Champions League de la temporada 06/07.

Defensa central - Daniel Passarella

Capitán indiscutible de la selección albiceleste. Fue el encargado de levantar el trofeo de los Mundiales de 1978 y 1986, una hazaña muy grande que quedó grabada en el pueblo argentino aún al día de hoy. Por ello es recordado como el “Gran Capitán”.

Sus mejores años como zaguero central fueron en River Plate, club en el que militó desde la temporada 74/75 hasta la campaña 82/83, cuando decidió probar suerte en la Fiorentina y posteriormente en el Inter de Milán.

Defensa central - Lucio

Entre la gran cantidad de buenos defensas centrales que ha tenido Sudamérica, Lucio destaca ampliamente por la seguridad y confianza que género en la zaga brasileña durante muchos años.

Su palmarés colectivo incluye una participación en la copa del mundo ganada por Brasil en Corea-Japón 2002, dos Copas Confederaciones (2005 y 2009), la UEFA Champions League lograda por el Inter de la campaña 09/10, entre otros títulos locales en Alemania e Italia.

Los buenos años de su carrera fueron en la década de los 2000s, cuando asaltó la titularidad indiscutible de la defensa central de su país y de sus clubes.

Lateral izquierdo - Roberto Carlos

La banda izquierda añora su zurda y el buen juego ofensivo y defensivo que estaba en las botas de este brasileño.

La carrera de este cobrador de tiros libres se consagró en la década de los 2000s y finales de los 90s mientras militaba en el Real Madrid, club con el cual ganó tres UEFA Champions League y cuatro ligas españolas. A nivel de selecciones, tuvo la oportunidad de participar en el Mundial 2002 y ganarlo.

Era un lateral rápido, fuerte y que intimidaba con sus espectaculares tiros libres. Aunque otros compatriotas brasileños como Marcelo o el mítico Junior pisaron fuerte para llevarse la titularidad en esta posición, no hay dudas en que Roberto Carlos es el amo y señor de la banda izquierda.

Mediocentro defensivo - Gary Medel

Esta posición destaca por la labor defensiva en el medio de la cancha. Y aunque hubo futbolistas como el argentino Fernando Redondo que pudieran cumplir a la perfección con esta labor, se ha decidido alinear al chileno Gary Medel, un jugador que es un verdadero “bulldog” en el centro del campo.

Aunque en su palmarés colectivo solo hay dos Copas América (2015 y 2016), la gran labor que desarrolló como defensa y pivote defensivo en la selección chilena y los clubes donde militó (aún hoy en actividad con 36 años), es más que suficiente como para considerarlo titular.

Puede que carezca de un poco de magia, pero arriba hay verdaderos magos del balón que fácilmente pueden encargarse del resto, dejando a Medel jugar como mejor lo sabe hacer, áspero y con el cuchillo entre los dientes.

Interior derecho - Diego Armando Maradona

La magia y el fútbol champagne comienza con el mítico “10” argentino: Diego Armando Maradona. Solo quienes lo vieron jugar y en especial los que disfrutaron del Mundial de 1986, podrían llegar a dimensionar las implicaciones que tenía Maradona en una cancha de fútbol.

Aquí sobran las palabras, Diego se movía en cualquier lugar de la cancha en fase ofensiva y simplemente tenía el don de cambiar el rumbo del partido con su fútbol. Un mediocampista legendario.

Interior izquierdo - Juan Arango

En Venezuela es una leyenda y sin lugar a dudas uno de los mejores centrocampistas de toda Sudamérica. Un puesto más que merecido en este once por su exquisito toque de balón, su visión de juego y una zurda mágica que lo llevó a triunfar en equipos europeos como el RCD Mallorca o el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

En este sentido, su asociación en banda con Roberto Carlos y en el centro de la cancha con Maradona sería una combinación letal para el equipo contrario.

Extremo derecho - Lionel Messi

Para muchos el mejor futbolista que ha pisado este planeta. En este sentido, su puesto como titular en este once es indiscutible. Su juego al igual que el de Maradona, lo puede desplegar en básicamente cualquier lugar ofensivo de la cancha. Un genio tocado con la varita que se cansó de meter goles y asistir a lo largo de su carrera.

Su coronación ocurrió hace poco al ganar el Mundial de Qatar en el 2022 con Argentina, pero a esas alturas ya lo había ganado todo a nivel de selecciones y a nivel de clubes con el FC Barcelona. Una leyenda que jamás se bajara de este once.

Delantero centro - Pelé

El “rey del fútbol” podía jugar básicamente en varios lugares ofensivos de la cancha, pero el mundo conoció sus verdaderas virtudes cuando jugó como “9” en su selección (Brasil) y en el club de sus amores: el Santos FC.

Ningún jugador ha podido levantar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970) y ser una figura clave en dos de ellos. Así que su leyenda será muy complicada de superar.

Para quienes desean observar al mejor futbolista del siglo XX, solo les queda ver aquellos highlights de sus mejores jugadas, pero lamentablemente, hay muchos que sí tuvieron la oportunidad de ver a Pelé, que aseguran que su magia con el balón en vivo y directo no se podrá repetir de nuevo, ni siquiera en la era Messi-Ronaldo.

Extremo izquierdo - Ronaldinho

Otro brasileño que lo ganó todo y repartió lujos y magia de la buena a nivel de selecciones con su amada Brasil y en los clubes en los que estuvo, especialmente en el FC Barcelona, donde muchos se enamoraron del fútbol gracias a Ronaldinho y su arte.

Este todoterreno ofensivo lo ganó todo, el Mundial de Fútbol de 2002, la Copa América 1999, la UEFA Champions League con el FC Barcelona en el 2006 y múltiples torneos locales.

Su gambeta y cambio de ritmo lo convirtieron en el extremo izquierdo más deseado del mundo en su momento. Una maravilla con el balón y un jugador que no podía quedar fuera del once bajo ningún concepto.