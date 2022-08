Las vacaciones de verano en Peñíscola

¿Aún no decides donde pasar tus vacaciones de verano? ¿Qué te parece si vas a disfrutar de una de las ciudades más bonitas de España?

Peñíscola es una hermosa ciudad costera perteneciente a la Comunidad de Valencia. Es conocida, entre otras cosas, por el imponente Castillo templario del Papa Luna, con más de 700 años de historia. Gracias a su clima cálido y templado es un sitio perfecto para pasar las vacaciones de verano, y nada mejor que hacerlo en uno de esos bellos Apartamentos en la Costa Azahar, donde sin dudas podrás disfrutar de unas vistas espectaculares.

Actividades que puedes hacer en Peñíscola

Esta ciudad, aunque es pequeña, tiene gran variedad de actividades que puedes realizar para que tus Vacaciones en Peñíscola sean inolvidables, entre las que destacan:

Visitar el Castillo de Peñíscola:

Si quieres disfrutar de unas vistas fenomenales sin dudas tienes que visitar este lugar. Además, podrás conocer la historia de esta maravillosa edificación y del Papa Luna.

Recorrer el casco antiguo

Un sitio donde puedes retroceder en el tiempo, sin dudas hermoso, con sus calles estrechas y de piedras, con muchos años de historia.

Visitar la Cala del Pebret y Russo Beach

Esta es una hermosa playa familiar con arenas muy finas y, aunque hay que disponer de coche para llegar, vale realmente la pena.

Recorrer los hermosos jardines del Castillo de Peñíscola

Un sitio lleno de paz, perfecto para recorrer en familia.

Visitar la Sierra de Irta

Si eres amante del senderismo tienes que ir a este lugar. Sin dudas, disfrutarás de unas vistas hermosas. Podrás encontrar varias calas o playas vírgenes de belleza incomparable.

Playas de Peñíscola

Si aún no lo tienes del todo claro y no te has decidido a buscar Alojamientos en Peñíscola para disfrutar del verano, seguro que sus hermosas playas te ayudarán a decidirte por este destino

Playa Norte

Esta hermosa playa tiene una extensión de cinco kilómetros de arena fina, es considerada la playa más importante de Peñíscola. Cada año es premiada por la calidad de sus aguas y es accesible para personas con movilidad reducida.

Playa de las Viudas

La opción perfecta para disfrutar de las cálidas aguas del Mar Mediterráneo y de la hermosura de la Costa de Azahar.

Playa Sur

En esta playa de tan solo 850 metros de extensión podrás practicar algunos deportes náuticos como el windsurf, gracias a la presencia de la Estación Náutica Benicarló-Peñíscola.

Gastronomía

Peñíscola tiene una gastronomía muy variada, basada en productos mediterráneos. Como en toda buena ciudad pesquera, puedes disfrutar de los mejores pescados y mariscos. El suquet de pescado y el all i pebre de rape son dos de los platos típicos de esta ciudad que debes probar; y como a toda buena comida le sigue un buen postre, no te puedes perder el famoso pastel de requesón y almendras o los dulces elaborados con calabaza, requesón y miel.

Ahora que ya conoces las maravillas de esta pequeña ciudad, ya puedes comenzar a buscar algunos Apartamentos en Peñíscola para disfrutar de tus próximas vacaciones. No te arrepentirás de escoger este maravilloso destino del cual muchos se vuelven adictos.