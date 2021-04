A Javier Cercas, por plantarse ante el acoso independentista: “Ni me voy a callar, ni me voy a ir”

El afamado escritor Javier Cercas ha puesto pie en pared. Tras sufrir durante años una campaña de acoso por parte del independentismo más radical por no comulgar con sus ideas, el autor de obras como Anatomía de un instante o Soldados de Salamina se ha plantado frente a los insultos y la persecución: "En algún momento hay que decir ‘basta’ y éste ha sido el momento", declaró el pasado miércoles en una entrevista de Carlos Alsina en Onda Cero.

Cercas también quiso enviar un claro mensaje frente a la intolerancia: "Se pretende que yo me calle o me vaya; y ni me voy a callar, ni me voy a ir". Las palabras del escritor vienen a responder las críticas de la diputada de Junts per Catalunya Cristina Casol por la participación del escritor en el programa Preguntes freqüents en TV3. Casol criticó en Twitter su participación en la televisión pública catalana, ya que, en su opinión, Cercas había apoyado "un levantamiento armado contra Cataluña". El escritor, que recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2010, fue tajante en su respuesta: "Hay gente que no acepta que alguien vaya a la televisión catalana a decir cosas que no comparten".