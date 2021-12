A Joan Manuel Serrat, que ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

El Gobierno ha otorgado este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al cantautor Joan Manuel Serrat, de 77 años, por su "brillante carrera y contribución a las artes", después de que el pasado 1 de diciembre anunciara que se retira de los escenarios. Se trata de la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de Altas Instituciones.

El cantautor comenzará una gira de despedida en Nueva York, y terminará el 23 de diciembre de 2022 en Barcelona. tras más de cinco décadas en activo, el compositor español quiere hacer una despedida más personal con su público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", según afirmó el comunicado oficial. La pandemia ha señalado su carrera ya que le ha obligado forzosamente a parar, y para él ha sido una de las razones por las que ha decidido bajarse del escenario. Tal y cómo explicó Serrat al diario El País, no se trata de una retirada de la vida artística, sino únicamente de los shows en directo: "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde (…) Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga".