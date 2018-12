Al abogado Juan Gonzalo Ospina, que presenta su libro, ‘El abogado líder’

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina (1987), de Ospina Abogados, presenta mañana su libro, 'El abogado líder' (editorial Aranzadi), en la sede del Club Siglo XXI (C/ Padre Damián, 23 de Madrid), a las 20h. Acudirán a la presentación el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López y el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso. Guinda al joven letrado Juan Gonzalo Ospina, que presenta su libro, 'El abogado líder', junto a tres importantes personalidades jurídicas.