A Amadeo-Martín Rey y Cabieses, que recibe el Premio SAIR Archiduquesa Mónika de Austria

Amadeo-Martín Rey y Cabieses, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, recibe este miércoles 20 de octubre el Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, duquesa de Santangelo, por “su trabajo científico en favor de las ciencias documentales de la Historia”. El premiado está considerado un experto en dinastías reales, en nobiliaria y en derecho premial, materias de las que imparte clases en varias universidades. Rey y Cabieses ha sido reconocido por su trabajo de investigación y sus numerosas publicaciones sobre materias históricas, como la Historia de las dinastías europeas, el uso de las condecoraciones por las casas reales, la heráldica y la genealogía.

El premio lo concede cada año la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique. Este corresponde a la edición de 2020, que se no se otorgó por la pandemia, y se entregará en el XXXIV Congreso Internacional de Ciencias Genealógicas y Heráldicas que se celebra en Madrid del 20 al 22 de octubre en la sede de la Sección de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo concede cada año la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique.

Guinda a Amadeo-Martín Rey y Cabieses, por recibir el Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria que reconoce su trabajo en estos campos.