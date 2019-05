A Amalia Blanco (Bankia), elegida directora de comunicación del año por la revista Forbes

La directora de Comunicación de Bankia, Amalia Blanco, ha sido reconocida con el Premio Forbes Best Dircom 2018, un galardón con el que 'Forbes' quiere poner en valor el trabajo de aquellos profesionales que más han destacado en el ámbito de la comunicación empresarial en el último año. "Este premio surge porque la comunicación hoy tiene más valor que en ningún otro momento de la historia", ha afirmado el editor y director de 'Forbes España', Andrés Rodríguez, que ha añadido que "no hay ninguna marca, pertenezca al sector que pertenezca, que no esté convencida de que la comunicación es clave".

El jurado que ha fallado el premio ha estado integrado por 200 directores de Comunicación de empresas españolas de sectores de la banca, telecomunicaciones, tecnología, energía o automoción, entre otros. "Ha sido una decisión difícil la que han tenido que tomar sus compañeros, ya que había grandes profesionales entre la lista de candidatos, por lo que queremos agradecerles a todos su colaboración", ha destacado Rodríguez. "Me alegro de ser yo quien inaugure este premio", ha asegurado Amalia Blanco en la ceremonia de entrega, al tiempo que ha puesto de relieve el valor de un galardón concedido por colegas de profesión. Además, ha compartido el mérito con sus compañeros dentro de la compañía "porque si la comunicación de Bankia se hace bien es porque hay un gran equipo detrás".

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, subrayó que el trabajo de la entidad "es impensable sin la labor de comunicación" y añadió que el reconocimiento a Blanco y su equipo le "hace sentir muy orgulloso".