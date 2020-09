A la APM en su 125 aniversario, que celebra con un cupón de la ONCE.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) celebra su 125 aniversario protagonizando el cupón de la ONCE del próximo 6 de octubre, que incluye el lema “Sin periodismo no hay democracia”. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de la APM.

En palabras de Juan Caño: “Para la APM, es muy grato y un honor poder celebrar junto a la ONCE una efemérides tan relevante para los periodistas madrileños, en unos momentos difíciles para la economía española y la sociedad en general, y también particularmente para el sector periodístico. Esta situación hace que la APM, en el año de su 125 aniversario, redoble sus esfuerzos por dignificar el trabajo de los periodistas, ensalzar la esencial importancia del periodismo y defender la libertad de prensa y de expresión”.

Según Antonio Mayor, director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, “la ONCE está siempre al lado de la ciudadanía y, en estos momentos, necesitamos contar con una profesión periodística más fuerte que nunca, capaz de dar respuestas a los ciudadanos, a través del ejercicio de un periodismo social y de servicio que sea capaz de otorgar confianza y credibilidad. Necesitamos a los medios y estamos convencidos de que sin periodistas no hay democracia”.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.