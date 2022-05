Al español Daniel del Valle Blanco, que se ha convertido en el diplomático más joven del mundo

El español Daniel del Valle Blanco se ha convertido con tan sólo 20 años en el diplomático más joven del mundo. el estudiante de Derecho ha sido confirmado como parte del Servicio Diplomático de la Soberana Orden de Malta.

Daniel expresaba su ilusión por este logro en sus redes sociales, donde decía estar “muy agradecido y feliz de compartir que he sido designado por el Consejo Soberano de la Orden de Malta como ‘Attaché for Political and Youth Affairs’ de la Misión Observadora Permanente de la Soberana Orden de Malta ante las Naciones Unidas en Nueva York”, y continuaba reconociendo que es un verdadero “honor servir fielmente a la Orden, bajo el lema Tuitio Fidel et Obsequium Pauperum”.