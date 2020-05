A Greta Thunberg, por donar 92.000 euros de un premio a UNICEF

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg donará 92.000 euros (100.000 dólares) de un premio que ha recibido por parte de una ONG danesa a la lucha del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) contra la COVID-19.

Thunberg ha sido premiada "por su esfuerzo valiente y decidido para movilizar a millones de personas en todo el mundo para combatir el cambio climático".

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money - USD 100’000 - will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC