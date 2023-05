Guinda a los científicos que han conseguido que una persona tetraplejica haya podido volver a andar

La ciencia avanza a pasos galopados. El último gran avance se ha producido en Suiza, concretamente, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Un dispositivo conocido como "puente digital" situado entre el cerebro y la médula espinal ha permitido que el holandés Gert-Jan Oskam, de 40 años, haya podido volver a andar después de que quedara tetrapléjico por un accidente en bicicleta en 2011 cuando volvía de su trabajo. Incluso puede subir escaleras con ayuda de unas muletas.

Anteriormente, el Oskam había probado un invento semejante pero mucho más aparatoso. "Antes, la estimulación eléctrica me controlaba a mí. Ahora soy yo el que controla la estimulación", afirmó este martes el paciente, que quiso recalcar lo poco que se valora la movilidad cuando se está sano: "He pasado más de 10 años sin poder estar de pie tomando una cerveza con amigos. Son cosas que la gente normalmente no valora".