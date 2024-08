Guinda a Cruz Roja por intensificar la vigilancia en las playas ante la última ola de ahogamientos

Socorristas de Cruz Roja en una playa de Las Palmas de Gran Canaria/Foto: Cedido por Ayuntamiento LPA (EP)

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024 en España han habido 198 ahogamientos en espacios acuáticos según los datos del último informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Debido a esto es que Cruz Roja tiene trabajando, desde el 21 de junio al 15 de septiembre hasta 1.700 socorristas en las 250 playas donde opera a nivel nacional durante la temporada alta del año de las 3.000 que hay en todo el territorio nacional.

Las zonas con mucho turismo y buenas temperaturas suelen ser donde hay más casos de ahogamiento, como son Canarias, Andalucía o la costa del levante -desde Cataluña hasta Almería-, según explica Miguel Ángel Arrocha, técnico del Área de Conocimiento de Cruz Roja. Actualmente, la Comunidad en donde más casos ha habido es en la Comunidad Valenciana, en las tres provincias.

También hay otros factores como las características de las playas, como “mareas, corrientes o zonas de acceso”, añade. “El hecho de que no haya cobertura en una playa nos puede dar la sensación de paraíso, de que no nos molesta nadie”, pero esto implica que en caso de que haya una emergencia no tendremos forma de comunicarnos con “los equipos de emergencia”, por lo que habrá un retraso en la asistencia.