Guinda a un juego 'on line', premiado por los directivos sanitarios, enseña a los médicos qué 'no hacer'

Un grupo de expertos del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de FISABIO y de la Universidad Miguel Hernández ha desarrollado una innovadora 'app' que, a través de la gamificación, busca reducir los procedimientos innecesarios en el Sistema Nacional de Salud, vinculados a las prácticas 'No hacer', entendiendo por innecesarios aquellos que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarios.

Este juego, que permitirá ampliar los conocimientos de los profesionales sanitarios que se lo descarguen sobre las recomendaciones realizadas en torno a las denominadas 'No hacer', cuenta con el respaldo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, la Fundación Fisabio, la Universidad Miguel Hernández y CSL Vifor.