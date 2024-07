Guinda a Maelicum, por organizar una gala en homenaje a los huérfanos de la Guardia Civil

La promotora, Maelicum Conciertos, organizará la II Gala Maelicum, en homenaje a los huérfanos de la Guardia Civil, que se celebrará el 25 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música.

La gala ofrecerá un programa lírico que será interpretado por primeras figuras internacionales de la música clásica, como la soprano norteamericana Aubry Ballarò, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Eslovenia, que será dirigida por el maestro búlgaro-norteamericano Rossen Milanov.

El programa estará integrado por piezas de obras de Wolfgang Amadeus Mozart (‘Idomeneo’, ‘Zaide’), Giuseppe Verdi (‘La Traviata’), Piotr Ilich Tchaikovsky (‘Serenade for Strings en do mayor’), Gaetano Donizetti (‘Lucia di Lammermoor’), Giacomo Puccini (‘La Bohème’), Charles Gounod (‘Romeo et Juliette’), Georges Bizet (‘Carmen’) y Ruperto Chapí (‘Las hijas de Zebedeo’).

El objetivo de este concierto es la obtención de fondos para contribuir y promover la formación musical de los huérfanos de la Guardia Civil a través de becas para que realizar sus estudios extraordinarios de música clásica, escritura creativa y teatro en las mejores escuelas de Madrid y en otras ciudades españolas, dependiendo de su lugar de residencia. Además, los huérfanos podrán asistir a los ensayos y conciertos de la temporada musical anual organizados por Maelicum.