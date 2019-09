A la mujer que ha donado un riñón a su exmarido para que sus hijas no pierdan a su padre

Después de cinco años de divorcio, Kelly Hope, una mujer británica le donó su riñón a su exesposo para no dejar a sus dos hijas, de 16 y 11 años, sin padre. Dan Pyatt tenía un año y medio en la lista de espera para recibir un riñón en el Guy’s Hospital de Londres, los meses pasaban y no había ningún donante. Ante la falta de respuesta y esperanzas, su exmujer tomó la decisión que le cambio su vida. Kelly Hope, le donó su riñón para no dejar a sus dos hijas sin padre. De acuerdo con Daily Mail, Pyatt esperaba sin éxito un donante desde hace mucho tiempo y tras haber transcurrido el año pasado, se había preparado para lo peor.