A los jugadores del Osasuna, Valladolid y Eibar, por donar los test del coronavirus

LaLiga ha enviado en las últimas horas amplias remesas de test de coronavirus para sus clubes. La idea es que todos los jugadores y técnicos se sometan a ellos para poder realizar una detección precoz de los infectados y concentrar los periodos de cuarentena para que la competición se restablezca cuanto antes.

Sin embargo, clubes como el C. A. Osasuna, el Real Valladolid C. F. y la S. D. Eibar han anunciado ya que no se someterán a dichas pruebas. La razón es sencilla: ningún miembro del equipo tiene síntomas de estar infectados y entienden que esas pruebas serán más útiles para otros colectivos afectados por esta crisis.