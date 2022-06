A Pablo Laso que se ha recuperado tras sufrir un infarto de miocardio

El pasado domingo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, sufrió un infarto de miocardio. Estuvo ingresado en la UCI en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. El club, a través de comunicados en su página, actualizaba cómo estaba evolucionando la salud del exjugador.

Este martes, Laso ya ha anunciado vía Twitter que regresa a casa para descansar.. No se descarta que el entrenador vuelva a dirigir al equipo para la recta final del campeonato nacional.

Con este mensaje tranquilizó a los aficionados: "Ya esto en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes"..