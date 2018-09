Al periodista Fernando de Haro, que ha publicado un libro sobre la persecución de los cristianos en la India

El periodista de la cadena COPE Fernando de Haro (Madrid, 1965) acaba de publicar su último libro, 'No me lamento. La persecución de los cristianos en la India', editado en Elba. En él, de Haro indaga en las causas del creciente odio contra el cristianismo en el segundo país más poblado del mundo, donde el sistema de castas conduce a la marginación de miles de personas en todo el país. El autor bucea en el ascenso del nacionalismo hinduista, en las consecuencias de la ideologización de lo religioso, además de expresar la belleza del cristianismo como religión perseguida. Guinda al periodista Fernando de Haro por su último libro, 'No me lamento'.