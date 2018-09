Al torero José Tomás, que ha patrocinado un concierto benéfico a favor de las personas síndrome de Down

El diestro de Galapagar José Tomás visitó este miércoles la asociación de síndrome de Down de Burgos, en el marco de la visita que ha hecho a la ciudad castellana. Allí ha pasado tiempo con los niños de la agrupación, mostrando su apoyo a las personas que nacen con esta discapacidad y a sus familias. También ha visitado la catedral burgalesa y hoy presentará el concierto Mariachy Imperial Azteca, patrocinado por la fundación del torero y cuyos beneficios irán destinados a esta asociación. El espectáculo tendrá lugar en la sala Joy Eslava de Madrid (C/ Arenal, 21) el viernes 21 a las 21h. Guinda al diestro José Tomás, por mostrar públicamente su apoyo a las personas con síndrome de Down y patrocinar un concierto benéfico a su favor.