A dos universitarias de Barcelona, premiadas por idear un gimnasio que genera energía

Dos universitarias de Barcelona se cuelan entre los ocho finalistas del concurso internacional Go Green in the City, certamen que convoca la multinacional francesa Scheider Electric con el fin de premiar "las ideas más innovadoras en el sector de la gestión y la automatización energética". Los ocho equipos finalistas de la edición actual, compuestos por 16 estudiantes, proceden de Brasil, China, Estados Unidos, Filipinas, India, Reino Unido, Turquía... y España. El proyecto de las dos universitarias de Barcelona es "un nuevo modelo de gimnasio [ImaGym] en el que los usuarios generan energía con su actividad en las máquinas y ésta se dona a comunidades y personas en situación de pobreza energética"